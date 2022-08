Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 13 al 19 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a una sorprendente scoperta di Julia, arrivata per caso a seguito di un misterioso ordine. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 13 al 19 agosto 2022

Sergio si offre di aiutare Julia con la bottega e, davanti al rifiuto della giovane che insiste nel voler andare avanti da sola, decide di partire. Ma non è il solo rifiuto a cui assisteremo: anche Victor deve fare i conti con un no in risposta alla sua proposta a Carmen. L’uomo, deluso si sfoga con Kiros.

Un Altro Domani, trame italiane

Julia e i suoi collaboratori si interrogano sull’identità di Mia Yaco, la fantomatica cliente che ha fatto un grosso ordine di mobili al negozio. Julia sembra particolarmente curiosa di scoprire l’identità della donna. Mentre tutti brancolano nel buio e sono indaffaratissimi per poter rispettare i tempi di consegna infatti, la giovane sente un piccolo campanellino d’allarme. Chi è la fantomatica Mia Yaco? Perché quel nome le suona così familiare?

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: la confessione di Mario

Improvvisamente Julia ricorda dove ha già sentito quel nome: è quello dell’autrice di uno dei libri appartenuti a sua nonna Carmen e a Carlos. A questo punto Julia non fa fatica a scoprire che dietro il nome di Mia Yaco si cela in realtà Mario. É stato proprio lui a fare il grosso ordine di mobili e, quando Julia gli chiede il motivo del suo gesto, Mario le rivela di essere stato molto amico di sua nonna in passato e di averla amata.

L’uomo prosegue poi dicendole che ha notato una grande somiglianza tra lei e sua nonna e che è questo il motivo per cui ha deciso di aiutarla.

Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 sulla rete ammiraglia Mediaset.