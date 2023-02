Le anticipazioni Un altro Domani dal 11 al 17 febbraio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo ai timori di Maria, preoccupata dal fatto che le rivelazioni di Erik possano rovinare la sua amicizia con Cloe. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 11 al 17 febbraio 2023

Erik fa una scoperta inaspettata e Maria sa bene che – se il giovane dovesse rivelare a Cloe chi si nasconde dietro il profilo di Dani – la loro amicizia subirebbe un duro colpo.

Spostandoci a Rio Muni scopriamo che – mentre Carmen e Kiros sono impegnati a fare i loro piani per fuggire insieme e vivere liberi il loro amore senza lasciare passare troppo tempo – Victor è impegnato nel tentativo di smascherare i piani del padre per liberare la Guinea. Cosa ha in mente Victor? Ines chiede a Carmen di indagare per scoprirlo!

Un Altro Domani, spoiler al 17 febbraio 2023

Ines e Angela si trovano a dover fare i conti con l’ostinazione di Alicia, che si mostra pronta a tutto, anche a danneggiare Angel, se necessario. Tirso racconta a Elena delle circostanze che lo hanno portato a conoscere Olga.

Julia sviene in bottega e questo malore riesce a convincerla a seguire i consigli di Elena e prendersi qualche giorno di riposo. La giovane donna deve recuperare le forze, ma per poterlo fare ha bisogno di trovare qualcuno di cui si fida che possa gestire la bottega durante la sua assenza. La sua decisione purtroppo però non viene presa bene da tutti i membri del team.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: il ritiro spirituale di Julia

Per tornare in forma Julia sceglie il ritiro spirituale, ma proprio nel luogo prescelto per rilassarsi e recuperare le energie incontra sua madre Diana.

Per sapere se questo incontro “minerà” la serenità della ragazza, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.