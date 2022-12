Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 10 al 16 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a una importante decisione di Maria, mentre Julia è alle prese con i problemi relativi all’ordine per la Tamar Muebles. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 10 al 16 dicembre 2022

Maria trova finalmente il coraggio di andare a una riunione dedicata alle persone transgender e chiede a Julia di coprirla. Una volta giunta là la giovane supera la sua diffidenza e riesce ad aprirsi e a raccontare la sua storia.

La spedizione dell’ordine per la Tamar Muebles mostra una serie di criticità. La ditta di trasporti incaricata per la spedizione all’ultimo momento fa sapere che non è disponibile per effettuare la consegna. L’ordine è così bloccato e Julia deve chiedere aiuto a un amico di Sergio, oltre che affidarsi ai suoi dipendenti sperando che riescano a preparare in tempo tutti i mobili da recapitare.

Un Altro Domani, spoiler al 16 dicembre

Arriva il giorno della “Festa della tapa” ed Erik e Tirso sono pronti a riconquistare i clienti. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Cloe arriva in albergo. La ragazza sembra fuori controllo.

Intanto un mistero viene risolto, e i soldi e i documenti rubati a casa di Ventura ricompaiono all’interno della libreria. A ritrovarli è Alicia.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: periodo difficile per Julia

Per Julia le cose sembrano mettersi sempre peggio. Non solo la giovane è preoccupata per le sorti della bottega, che è sempre più in crisi, ma deve anche cercare di recuperare il suo rapporto con Elena dopo la furiosa litigata che è seguita alla perdita della commessa di mobili. Riuscirà a fare pace con l’amica?

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.