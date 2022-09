Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 1 al 7 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo all’organizzazione della prima Giornata del Mobile, una ricorrenza fortemente voluta da Sergio e Julia. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 1 al 7 ottobre 2022

Sergio e Julia, nonostante il divorzio, sembrano più affiatati che mai. I due continuano a coltivare i loro sentimenti incuranti delle opinioni di chi li circonda e cercando di farsi notare il meno possibile.

Il ragazzo è al fianco dell’ex moglie anche quando lei decide di organizzare la prima Giornata del Mobile, e la aiuta in quella nuova impresa che le permetterà di farsi conoscere e di entrare in contatto con i grossisti, i distributori e i proprietari di negozi di arredamento della zona. Sicuramente questa è un’occasione d’oro per Julia, che spera così di incrementare i propri affari.

Un Altro Domani, trame italiane

Nel passato Ventura è sempre più impegnato a inserire Angel nel mondo degli affari. Poco dopo il Velez De Guevara affida ad Angel una valigetta, raccomandandogli di non perderla mai di vista.

Lo strano comportamento di Ventura finisce però per insospettire Patricia, che appare sempre più determinata a scoprire cosa succede. La donna è tenace e non intende fermarsi davanti a niente, neppure davanti alle minacce del marito. Ordina così a Mabale di scoprire il contenuto delle casse che vengono segretamente caricate sui camion della fabbrica.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: news da Rio Muni

A Rio Munas troviamo Kiros alle prese con il delicato compito che gli è stato affidato: il giovane operaio della fabbrica di Don Francisco deve infatti assistere Carmen nei preparativi per le sue nozze. Un compito tutt’altro che facile, visto che il giovane operaio è innamorato di Carmen.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì.