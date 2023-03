Le anticipazioni Un altro Domani dal 1 al 7 aprile 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle vicende mozzafiato che caratterizzeranno due epoche e luoghi diversi. Se in Spagna Sergio sembrerà disposto a tutto pur di placare la sua sete di vendetta, a Rio Muni si vivranno momenti di paura per la sorte di Victor. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 1 al 7 aprile 2023

Carmen aiuta di nascosto Victor e – dopo aver concordato con Ines che sarà lei a portare le provviste al fuggitivo nel capanno – ignora gli avvertimenti di Francisco, che cerca di metterla in guardia sui rischi che sta correndo. La ragazza è convinta che aiutare il fuggitivo sia la cosa giusta da fare, anche perché è convinta della sua innocenza.

Carmen si reca così al capanno e consegna a Victor una lettera della madre. Poi pianifica nei dettagli la sua fuga, contando anche sull’aiuto di Kiros.

Un Altro Domani, spoiler al 7 aprile 2023

Julia – grazie all’intervento dei legali della madre – scopre che il divorzio con Sergio non è mai avvenuto e che per la legge loro due risultano ancora sposati. Si tratta di un inganno messo in atto da Sergio per poter mettere le mani sulla metà dell’attività della giovane.

La situazione è assai complessa, ma grazie alla solidarietà dei suoi amici Julia cerca di venirne fuori. Olga, Tirso ed Elena sono pronti a darle una mano. Poco dopo Julia racconta a Tirso che – in occasione di una discussione accesa con Sergio – gli ha dichiarato che la loro relazione non potrà mai riprendere. Julia è convinta che la reazione del giovane sia dovuta alla gelosia, ma Sergio – deciso a vendicarsi – si presenta sul posto di lavoro causando delle reazioni in tutto il gruppo.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen controllata da Ventura

Ventura tiene d’occhio Carmen, convinto che la ragazza possa condurlo al nascondiglio di Victor. Gli uomini di Ventura e la Guardia Coloniale cercano incessantemente il fuggitivo.

Carmen vuole accelerare le operazioni per far scappare Victor, e decide di affrontare il padre per chiedergli i soldi che adesso Kiros può consegnare al trafficante Ernesto.

Per sapere se questo li porterà a scoprire dove si nasconde Victor, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.