Le anticipazioni turche quarta e ultima stagione Terra Amara ci svelano che assisteremo alla morte di Saniye e Gulten. Le due donne saranno vittime della furia di Colak, che le travolgerà con la sua macchina mentre cercheranno di raggiungere la stazione di polizia per denunciare l’uomo. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Colak discute con Saniye e Gulten

Tra le new entry delle prossime puntate ci sarà Colak, un uomo perfido che giungerà a Cukurova e metterà gli occhi su alcune proprietà della famiglia Yaman. Il suo interesse finirà per scatenare il panico tra i collaboratori di Demir.

Proprio alcuni lavori che Colak intenderà effettuare sui terreni appartenenti alla famiglia di Züleyha finirà per scatenare una dura reazione di Gulten e Saniye. Le due domestiche non saranno disposte ad accettare i soprusi del nuovo arrivato, e intenderanno denunciarlo alle autorità.

Anticipazioni straniere Terra Amara: l’incidente di Saniye e Gulten

Mentre le due donne si recheranno alla stazione di polizia di Cukurova, uno pneumatico della loro auto si bucherà. Costrette a fermarsi per cambiare la gomma, saranno investite in pieno dalla macchina di Colak, che arriverà a tutta velocità. L’incidente non lascerà scampo a Saniye, che morirà sul colpo mentre il perfido Colak proseguirà la sua corsa senza soccorrerle. Gulten verrà invece trasportata in ospedale, dove arriverà in condizioni drammatiche.

I medici faranno di tutto per cercare di salvarle la vita, ma anche per lei l’incidente avrà conseguenze tragiche. Dopo qualche giorno di tentativi e speranze, i medici non potranno fare altro che comunicare ai suoi cari che il cuore di Gulten ha smesso di battere per sempre.

Spoiler Turchia Terra Amara, cos’altro accade?

La morte di Gulten e Saniye scuoterà tutti gli abitanti di Cukurova, e farà piombare Züleyha nello sconforto. La moglie di Demir perderà infatti in un solo momento le sue due amiche più strette, ma anche a due pilastri nella gestione della tenuta Yaman.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.