La soap turca che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci ancora tanti importanti colpi di scena prima di scrivere definitivamente la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite vedremo Züleyha pronta a salvare Betül dalle grinfie di Çolak, e poi subito dopo ribadirle che non la perdonerà mai. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Betül sposa Çolak e medita di ucciderlo

Betül e Sermin mettono entrambe gli occhi sui beni di Haşmet Çolak, ma alla fine sarà la figlia ad avere la meglio. Betül sposa Çolak nelle prossime puntate di Terra Amara, ma la sua avidità la porta a vivere momenti terribili.

La ragazza non vuole solo ereditare il patrimonio di Çolak, ma vuole impossessarsene immediatamente. Per questo progetta di ucciderlo la prima notte di nozze. La figlia di Sermin ha in mente di servire al merito una limonata “condita” con un medicinale molto potente che gli provocherà un infarto. I suoi piani però saltano, perché l’uomo che le vende il veleno corre a informare Haşmet delle intenzioni della moglie.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: la vendetta di Haşmet Çolak

Una volta scoperto cosa intende fare la donna che ha appena sposato, Haşmet Çolak medita una vendetta esemplare. L’uomo la chiude nella cantina di casa e impedisce anche alla madre di vederla.

Quando Sermin si rende conto dell’impossibilità di contattare la figlia si rivolge alla polizia, ma gli agenti non le danno ascolto, pensando che forse i due – appena sposati – vogliono stare un po’ di tempo da soli.

Dopo qualche giorno Sermin scopre invece che Haşmet tiene la moglie segregata in cantina. Preoccupata corre a chiedere aiuto a Züleyha, che corre a liberarla con i suoi dipendenti.

Betül chiede perdono a Züleyha nelle prossime puntate Terra Amara

Quando Betül tiesce a tornare a casa sente il bisogno di ringraziare Züleyha. Pentita per ciò che le ha fatto in passato si rivolge a lei e le dice “Züleyha ti devo la vita e vorrei fare qualcosa per farmi perdonare“. Anche Betül assiste alla scena e si dice convinta che Züleyha sia degna di portare il cognome Yaman.

Se l’intenzione delle due donne era quella di tornare a essere una famiglia unita, la reazione di Züleyha cancellerà ogni loro aspettativa. Per niente disposta a lasciarsi incantare dalle moine di madre e figlia, che tante volte hanno infierito su di lei in passato, Züleyha sarà molto chiara.

“Non ti perdono e credo che non lo farò mai”

Con queste parole la Altun farà sapere a Betül che non potrà mai tornare a fidarsi di lei, dopo che quest’ultima ha tradito la sua fiducia e quella di Demir, vendendo alcuni terreni appartenenti alla holding e tenendosi i soldi.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap opera turca che si sta avvicinando sempre più al gran finale.