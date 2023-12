Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che vivremo momenti di paura per Ümit. La dottoressa si troverà infatti a fare i conti con l’ira di Demir, che stanco delle continue interferenze della sua ex amante deciderà di ucciderla e poi togliersi la vita. Nelle prossime puntate inedite della soap turca si prospetterà così una situazione che porterà l’adrenalina dei telespettatori ai massimi livelli. Ma cosa ci attende? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Züleyha scoprirà il tradimento di Demir

Tutto avrà inizio quando Mujgan deciderà di seppellire l’ascia di guerra contro la sua nemica storica Züleyha, e la inviterà a guardarsi le spalle da Ümit. L’ex moglie di Yilmaz mostrerà alla Altun una foto compromettente, che non lascerà dubbi sulla relazione tra il marito e la nuova dottoressa di Cukurova.

Tuttavia Züleyha non sarà disposta a mostrare a Mujgan la sua debolezza, e le dirà che era già al corrente del tradimento di Demir e di averlo perdonato. Ma dentro di sé quella notizia provocherà un uragano di emozioni, che la porteranno a vendere in fretta le sue azioni dell’azienda Yaman e organizzare la fuga a Cipro con i figli.

La fuga della donna però durerà poco. Dopo la partenza di Züleyha Sevda riceverà un biglietto anonimo che conterrà la minaccia di denunciare lei e la Altun alle autorità per aver occultato il cadavere di uno dei briganti responsabili dell’assalto a villa Yaman. Grazie a Gulten Sevda riuscirà così ad avvertire Züleyha e convincerla a tornare a Cukurova.

Le due donne verranno effettivamente arrestate con l’accusa di occultamento di cadavere, ma saranno rilasciate poco dopo perché sul luogo indicato gli agenti troveranno solo i resti di un cane.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Ümit si presenterà a villa Yaman

Il ritorno della Altun a Cukurova sarà però il preludio dell’ennesimo scontro con il marito. Ümit avrà infatti la faccia tosta di presentarsi al cancello di villa Yaman, scatenando una violenta discussione tra Züleyha e Demir. Questo spingerà la Altun a dichiarare che non avrebbe più lasciato la città, precisando al marito che – da quel momento – avrebbero vissuto come separati in casa.

L’affermazione della donna spezzerà il cuore a Demir, che prenderà con sé una pistola e si recherà da Ümit, deciso ad ucciderla per poi togliersi la vita.

Spoiler Turchia Terra Amara, Demir porterà a termine il suo folle progetto?

Fortunatamente l’arrivo di Züleyha riuscirà a evitare altro spargimento di sangue. La Altun – prima di fermare la mano del marito ormai pronta sul grilletto della pistola puntata contro Ümit – lo sentirà dire alla dottoressa che la loro tresca è finita da tempo, perché è innamorato della moglie, e che ha fatto di tutto per farglielo capire.

Parole che arriveranno dirette al cuore di Züleyha e la convinceranno a dare un’altra chance alla sua storia con lo Yaman. Ümit però non sarà disposta ad arrendersi neppure dopo aver rischiato di essere uccisa da Demir, e avrà ancora qualche asso nella manica per rovinare la felicità appena ritrovata dei coniugi Yaman.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.