Nelle prossime puntate inedite di Terra Amara vivremo momenti di paura per Gaffur. Dopo l’irruzione di alcuni uomini armati che hanno portato via Demir, villa Yaman è di nuovo teatro di un brutto episodio. Un ladro si introduce all’interno della residenza credendola vuota per una rapina e ferisce gravemente Gaffur.

Anticipazioni Terra Amara finale di stagione: un ladro si intrufola nella villa

Una nuova tragedia sta per abbattersi sui protagonisti di Terra Amara. Una rapina viene messa a punto proprio nel giorno in cui al Circolo di Çukurova si svolgono i festeggiamenti per il fidanzamento di Betül e Fikret. La famiglia Yaman partecipa ai festeggiamenti e il ladro – pensando che alla villa non ci sia nessuno – decide di intrufolarsi per portare a termine la sua rapina. L’uomo inizia a girare per le stanze, fino a quando arriva alla camera di Züleyha.

Qui controlla l’interno dei cassetti senza prendere nulla, poi prosegue il suo giro nella stanza indisturbato. A un certo punto però l’uomo fa cadere una scatola, e il rumore insospettisce Gaffur che in quel momento si trova in cucina.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Gaffur sente dei rumori strani

La servitù non è stata invitata al circolo più esclusivo di Çukurova, anche a causa dei rapporti non proprio idilliaci che ci sono tra Sermin e Betül. Gaffur viene assalito dal desiderio di mangiare qualcosa e si reca in cucina. Quando apre il forno vede una sorta di borek e si appresta a fare un banchetto. I suoi propositi sono però interrotti sul più bello dal rumore sospetto che arriva dalla camera di Züleyha.

All’inizio pensa che si tratti di Azize, e che la nonnina si sia recata nel bagno che si trova nel piano di sopra, nonostante lei si trovi sempre nel piano terra. Alla fine però decide di andare a controllare, seppur con qualche timore.

Gaffur chiama Azize ma lei non risponde. Il ladro – messo in allarme dal richiamo dell’uomo – esce dalla stanza e se lo ritrova davanti. Tirato fuori il coltello lo ferisce a una gamba, scappando via subito dopo senza farsi vedere. Una domestica sente le grida di aiuto di Gaffur e corre a prestargli soccorso. Riuscirà a salvarsi?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.