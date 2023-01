Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 7 al 13 gennaio 2023 ci svelano che Züleyha disperata, scrive una lettera a Yilmaz dove gli rivela la paternità di Adnan e poi tenta il suicidio. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 7 al 13 gennaio 2023

Nelle prossime puntate di Terra Amara Yilmaz riesce finalmente ad alzarsi dal letto dopo l’incidente e rivela a Fekeli le sue perplessità sul fatto che Züleyha si sia presentata alla sua festa di fidanzamento. Ali gli risponde che – molto probabilmente – si era recata da lui per essere protetta dal marito.

Nel frattempo viene fatta chiarezza anche sulla sparatoria. Huseyin si costituisce e ammette di essere stato lui, ed averlo fatto per vendicarsi di Fekeli, che lo aveva licenziato dopo averlo sorpreso a rubare del cotone dal magazzino.

Terra Amara, trame italiane: Züleyha scrive una lettera a Yilmaz e tenta il suicidio

Demir fa portare via tutte le cose del piccolo Adnan, lasciando Züleyha in preda alla disperazione. La Altun intuisce che il marito sta facendo di tutto per allontanarla dal figlio e decide di togliersi la vita.

Dopo aver scritto una lettera indirizzata a Yilmaz – nella quale gli svela la verità sul figlio e gli chiede di prendersene cura – Züleyha prende una lametta e cerca di togliersi la vita. Viene ritrovata da Hunkar, che non esita a chiedere aiuto al dottor Tunca per salvarla.

Su consiglio del medico viene predisposto il ricovero di Züleyha in una clinica psichiatrica. La giovane è terrorizzata all’idea, ma finisce per seguire il consiglio del dottore. Aiutata da Saffur e Sanihe, Hunkar organizza così il ricovero della giovane all’insaputa di Demir.

Nel frattempo lo Yaman viene arrestato con l’accusa di avere attentato alla vita di Yilmaz. In carcere riceve la visita di Cengaver ma reagisce in malo modo.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 13 gennaio 2023

Yilmaz vuole recarsi da Mujigan per chiarirsi e Fekeli decide di accompagnarlo. Mentre i due sono in viaggio, Ali dice al figliastro che la sua mente potrà anche essere con Mujigan ma il suo cuore appartiene a Züleyha. Yilmaz nega ma le parole di Fekeli lo turbano profondamente.

L’Akkaya vuole parlare con Mujigan, e chiede a Figen dove sia la dottoressa. L’amica si rifiuta di rivelarglielo, ma Yilmaz intuisce che Mujigan si trova a Istanbul, pronta a partire per l’America. La raggiunge e la trova con la madre intenta a fare gli ultimi preparativi. L’arrivo di Yilmaz sconvolge i piani di madre e figlia, e provoca tra le due donne una rottura.

Intanto alla tenuto Gaffur e Sanihe sono rimasti soli, e la donna è preoccupata che qualcuno possa approfittare dell’assenza dei padroni per cercare di entrare e rubare qualcosa. Prega così il marito di controllare bene che sia tutto a posto, ma non sa cosa la aspetta.

Poco dopo Demir viene rilasciato e – tornato alla tenuta – scopre quanto accaduto a Züleyha. Deciso a ritrovare la moglie e riportarla a casa cerca di farsi dire da Hunkar dove sia ricoverata, ma la donna appare irremovibile. Lo Yaman riesce comunque a scoprirlo grazie a Seher, e guida tutta la notte per raggiungere la moglie. I due tornano così insieme a casa, e anche se Hunkar non approva il gesto del figlio capisce che l’amore di Demir per Züleyha non poteva permettergli di saperla rinchiusa in un ospedale psichiatrico e sottoposta a molte sofferenze.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.