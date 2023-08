Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 5 al 11 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. La verità sulla paternità del piccolo Adnan viene resa pubblica dalla stampa, e Yilmaz riporta il bambino a villa Yaman dopo averlo rapito. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 5 al 11 agosto 2023

L’agguato a Fekeli è fallito e Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante dell’operazione fraudolenta di acquisizione delle terre di Cukurova. Colui che si cela dietro a tutto è il sottosegretario Cekirceli, che viene arrestato, mentre tutto il paese tributa Fikret con onori ufficiali. Ma chi è veramente Fikret? L’identità dell’uomo che si è presentato a Cukurova come il nipote di Fekeli rimane avvolta nel mistero.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

La stampa rivela che Adnan è il figlio di Yilmaz, e lui decide di riportare il bambino a villa Yaman dopo averlo rapito. Nel frattempo Demir caccia Gulten dalla tenuta. La reazione di Züleyha però non è quella che Yilmaz aveva sperato. La donna gli intima di starle lontano, visto che non si è dimostrato migliore di Demir decidendo di portarle via suo figlio.

Hunkar parla con Sevda e le rivela che Demir si è preso cura di lei solo perché aveva fatto una promessa a suo padre. La donna è sempre più isolata dagli abitanti di Cukurova e può contare solo su Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 11 agosto 2023

Fekeli spera che l’amore tra lui e Hunkar possa finalmente porre fine alla faida tra Demir e Yilmaz, e chiede alla donna di sposarlo. Ancora una volta però i due non riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Behice uccide Hunkar e – per farla sembrare una rapina finita male – la priva di tutti i suoi gioielli.

Züleyha e Yilmaz parlano della possibilità di rifarsi una vita insieme,

ma la Altun ribadisce che non intende lasciare Cukurova e separare Mujgan da Kerem Ali.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.