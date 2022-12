Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci svelano che Yilmaz esce di prigione e trova ad attenderlo Fekeli, che lo accoglie a braccia aperte. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Nelle prossime puntate di Terra Amara Yilmaz viene rilasciato e accolto dal padre a braccia aperte. A casa però l’Akkaya trova ad attenderlo un’amara sorpresa: il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman, che ha fatto pubblicare un articolo sul giornale nel quale sono riportate una serie di menzogne sul suo conto.

Quando lo scopre Yilmaz – che ha comprato la casa di Sermin – decide di recarsi alla villa per sfidare apertamente il “rivale” Demir. Quest’ultimo appena lo vede non esita a tirare fuori la pistola e sparargli!

Sembra proprio che neppure l’intermediazione di Fekeli e Hunkar riescano a porre fine all’astio tra i due. Nonostante il fatto che le ostilità non accennino a diminuire, Fekeli continua a nutrire la speranza e cerca di trasmettere a Hunkar il suo ottimismo.

Terra Amara, trame italiane: la scoperta di Demir

Nel corso di una riunione di lavoro Demir viene a sapere che alcuni uomini speculano sulla vendita delle arance, rischiando così di affamare gli agricoltori di Cukurova.

Il fatto che sia Gulten la proprietaria del terreno viene vista da Gaffur come un’ingiustizia, ma Saniye lo invita a vedere in questa situazione una nuova opportunità.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 6 gennaio 2023

La “mediazione” di Hunkar e Fekeli sembra non produrre alcun effetto, e il desiderio di vendetta di Demir lo spinge a pagare un uomo affinché manometta i freni dell’auto di Yilmaz. Ma il giorno successivo – per uno strano gioco del destino – è Mujigan a mettersi al volante dell’auto, e quando Züleyha la vede non esita a salire sulla vettura per poterle parlare.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.