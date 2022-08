Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che presto Yilmaz potrebbe assumere un incarico importante. Di che si tratterà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 3 al 9 settembre 2022

La distribuzione di cibo e la promessa di nuovi posti di lavoro fa ben presto conquistare a Fekeli la fiducia e l’affetto della gente del quartiere. Saniye ha un incidente mentre cerca di coprire Gaffur e Gulten. Dopo aver scoperto che quest’ultima si trova a casa di Yilmaz, Hunkar minaccia di cacciare dalla tenuta Gaffur e la domestica.

Terra Amara, trame italiane

Mandata a fare delle compere per Züleyha, Gulten viene in possesso casualmente di un pacchetto indirizzato a Sermin e scopre così che l’uomo ha dei debiti. Sabahattin ha fatto sviluppare le foto ed ha in mano la prova che sua moglie lo tradisce con Veli. L’uomo non esita ad affrontarla e a dirle che vuole il divorzio.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Yilmaz in coma

Quando Yilmaz viene a sapere che Nazire ha avuto una crisi epilettica si precipita ad assisterla. Qui si trova a fianco di Züleyha e per un momento, tra i due, riaffiora l’affinità di un tempo. Dopo aver accompagnato la donna in ospedale l’Akkar si offre di riaccompagnare l’ex a casa. Per strada i due vengono sorpresi da Demir, che non esita a scagliarsi sul rivale con l’intenzione di ucciderlo.

Nonostante abbia promesso a Züleyha di non fare del male a nessuno, Demir continua a considerare l’Akkar e Fekeli come due acerrimi nemici. Intanto nessuno sembra più sapere che fine abbia fatto Yilmaz, che viene poi ritrovato ferito a seguito di un incidente.

Sabahattin accompagna così Züleyha in ospedale a trovare il giovane in coma, che fortunatamente si risveglia e trova ad attenderlo nel suo “ritorno alla vita” Fekeli visibilmente commosso. Dopo essersi completamente ristabilito, Yilmaz ritorna in azienda e decide di candidarsi alla carica di Presidente della Camera di commercio di Cukurova.

Per sapere gli esiti della decisione dell’Akkar, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

