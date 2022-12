Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 3 al 9 dicembre 2022 ci svelano che Demir finisce in carcere, accusato dell’omicidio di Sait. Hunkar cerca di far scagionare il figlio, ma i suoi tentativi non danno i risultati sperati. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 3 al 9 dicembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo Demir finire dietro le sbarre, con l’accusa di aver ucciso Salt. Züleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota per parlare con l’unica persona che ritiene fidata, ovvero il dottor Sabahattin.

Poco dopo la Altun confessa alla suocera di temerla e di sentirsi prigioniera nella tenuta, sottolineando però il fatto che non intende andarsene perché il marito – tutto sommato – ha dimostrato di essere molto attaccato ad Adnan. Intanto Yilmaz e la dottoressa Mujigan continuano a vedersi, e l’Akkaya la invita a cena. Nel corso della serata a Fekeli non sfugge il fatto che il giovane è visibilmente attratto dalla donna.

Terra Amara, trame italiane: Hunkar escogita un piano per far scarcerare il figlio

L’avvocato Hayatia, incaricato della difesa di Demir, non ha molte speranze di riuscire a spuntarla e – parlando con Hunkar – le rivela che il solo modo per far scagionare il figlio è che qualcun altro confessi il delitto. La donna ha così un’idea, e si reca a casa di Gaffur e Saniye per promettere loro un terreno molto ambito in regalo se l’uomo accetta di dichiararsi colpevole. Gaffur è titubante e l’idea di trascorrere qualche anno in carcere lo spaventa, ma davanti alle insistenze di Saniye finisce per accettare.

Tutto sembra così andare a posto: Gaffur si dichiarerà responsabile della morte di Sait e Demir verrà rilasciato. Hunkar lo tranquillizza assicurandole la miglior difesa e dicendogli che dopo pochi anni sarà di nuovo libero, e ricco. Nessuno sembra però aver fatto i conti con Demir, che messo al corrente del piano della madre si rifiuta di comportarsi da codardo, lasciando che un altro finisca in prigione al posto suo. Il piano di Hunkar fallisce, gettando Gaffur e Saniye – ormai convinti di diventare ricchi – nello sconforto.

Anticipazioni italiane Terra Amara: ecco chi ha ucciso Sait

Demir non riesce a sopportare l’idea che sua madre possa davvero averlo creduto capace di uccidere Sait, e dopo una discussione accesa tra i due lo Yaman decide di abbandonare la tenuta e trasferirsi in albergo con Züleyha, Adnan e Nimet.

Ma il nome dell’assassino di Sait non resta a lungo segreto. In fabbrica infatti Çetin ascolta una conversazione tra due uomini, durante la quale uno racconta all’altro di aver visto l’orologio di Sait al polso di suo cugino. La cosa appare strana, anche perché l’uomo non se ne separava mai. Il giovane Ciğerci riferisce a Fekeli ciò che ha sentito, e quest’ultimo mette alle strette il cugino della vittima, che finisce per confessare di averlo ucciso a causa dei debiti contratti con lui.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.