Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo 2023 ci svelano che Demir e Yilmaz sono reclusi in prigione e Hunkar e Fekeli chiedono alle guardie carcerarie di tenerli lontani ed evitare che i due si incontrino. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 25 febbraio al 3 marzo 2023

La nuova settimana si apre con Hunkar e Fekeli impegnati a convincere le guardie carcerarie a tenere i rispettivi figli lontani. Demir si trova in carcere accusato dell’omicidio di Cengaver che non ha commesso, e per il quale rischia l’ergastolo, mentre Yilmaz viene scarcerato grazie alla deposizione in suo favore di Fekeli. Appena tornato in libertà l’Akkaya fa di tutto per incontrare Züleyha e poter finalmente parlare della lettera. Fekeli però cerca di dissuaderlo, ricordandogli che adesso è sposato con Mujigan che lo ama, e che anche la sua ex ha un marito. Züleyha intanto fa di tutto per poter incontrare Demir in carcere ma Saniye fa di tutto per impedirglielo.

Terra Amara, trame italiane

Nel frattempo viene svelato il motivo per cui la lettera scritta dalla Altun a Yilmaz è giunta con moltissimo ritardo: è lo stesso Gaffur a svelare alla moglie di averla nascosta. Questo potrebbe costare il posto di lavoro alla coppia, perché Züleyha insiste con la suocera affinché cacci via l’uomo e Sanihe. Hunkar però non sembra della stessa idea e tra suocera e nuora nasce una discussione accesa.

Nell’attesa di poter incontrare Züleyha Yilmaz fa restaurare la casa che era di Sermin, intenzionato ad andarci a vivere visto che è anche molto vicina alla villa degli Yaman.

Quando Demir scopre i progetti dell”Akkaya va su tutte le furie, e progetta una fuga dal carcere chiedendo a sua madre di preparargli dei documenti falsi per poter fuggire con la moglie e il figlio. Dopo essersi ferito volontariamente al ventre lo Yaman viene trasferito in ospedale per essere curato, e da qui riesce a fuggire.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 3 marzo 2023

Con l’aiuto di Gulten Yilmaz e Züleyha riescono finalmente ad incontrarsi, ma nel bel mezzo del loro incontro arriva Demir intenzionato a portare via la moglie per sempre da Cukurova.

