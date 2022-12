Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 24 al 30 dicembre 2022 ci svelano che Behzat disconosce la figlia Mujigan, “colpevole” ai suoi occhi di voler sposare Yilmaz. L’uomo appare determinato, e neppure l’intervento di Fekeli riesce ad “ammorbidirlo”. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 24 al 30 dicembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara Mujigan deve decidere tra suo padre e Yilmaz. Sembra infatti che la decisione di sposare l’Akkaya non trovi affatto l’approvazione di Behzat, che la disconosce. Neppure Fekeli riesce a far ragionare l’uomo.

Mujigan però non è certo la sola a sognare un futuro al fianco di Yilmaz. Anche Züleyha non ha mai smesso d’amarlo e finisce per confessare i suoi sentimenti al marito, svelandogli anche la verità sulla paternità di Adnan. Demir non prende affatto bene la cosa e minaccia di uccidere lei, il bambino e Yilmaz nel caso in cui dovesse scoprire che Züleyha sta dicendo la verità. Arriva il giorno in cui viene posata la prima pietra dell’azienda agricola casearia di Demir e Cengaver e alla celebrazione viene invitato anche il Ministro.

Terra Amara, trame italiane: Demir è in carcere

Lo Yaman è dietro le sbarre e sua madre cerca il modo per farlo tornare libero. La donna però nel frattempo indaga anche per scoprire cosa sia realmente accaduto. In paese si iniziano a diffondere strane voci sul coinvolgimento dell’uomo, e Hunkar vuole capire se il figlio sia realmente innocente. Mentre Demir è in carcere Gaffur prova a trarre vantaggio dalla sua assenza per migliorare la sua posizione.

Terra Amara, spoiler al 30 dicembre

Per porre fine alle chiacchere su Yilmaz e Züleyha, Demir decide di rilasciare un’intervista insieme alla moglie durante la quale svela come è nato il loro amore. Nel frattempo Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito a Züleyha, minacciandola di raccontare in giro tutta la verità nel caso in cui lei avesse rifiutato di aiutarlo.

Anticipazioni italiane Terra Amara: dov’è finita Mujigan?

Ali Fekeli lavora con gli avvocati per fare uscire di prigione Yilmaz. L’Akkaya è preoccupato perché non ha più avuto notizie di Mujgan. Dopo aver atteso invano di veder ricambiato il suo amore, la donna comincia a pensare di seguire il consiglio dell’amica Figen e trasferirsi in America.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui.