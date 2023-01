Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 21 al 27 gennaio 2023 ci svelano che Züleyha, dopo il tentato suicidio, si trova costretta a mentire prima a Demir e poi a Mujigan. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 21 al 27 gennaio 2023

Dopo il tentato suicidio di Züleyha Demir la obbliga a uscire solo accompagnata da Seher. Davanti alle rimostranze della moglie lo Yaman le risponde che può decidere se essere obbligata a girare sempre con un sorvegliante oppure dimostrargli che non è più innamorata di Yilmaz e riavere così vicino suo figlio. Gaffur si chiede dove abbia passato la notte Hunkar e cerca di ottenere informazioni da Raci, il quale però resta fedele alla sua signora.

Mujgan, prima di accettare di sposare Yilmaz, vuole essere sicura che Züleyha non sia ancora innamorata del suo futuro marito. La Altun è costretta a mentire, perché se non lo facesse rischia di non rivedere più suo figlio. Cengaver è ormai diventato amico di Yilmaz, e chiede perdono a Fekeli. Per dimostrargli la sua lealtà gli rivela che Demir aveva assoldato Huseyin Coban per eliminare Fekeli. La notizia fa infuriare Yilmaz, che reagisce dichiarando di voler uccidere lo Yaman. Mujigan lo trattiene. Poco dopo arriva la notizia che Fekeli si è sentito male e i due corrono in ospedale.

Terra Amara, trame italiane: il ritorno di Ercument

Il cugino di Demir, Ercument, torna a casa Yaman. Quando i due si recano insieme a vedere il terreno destinato alla realizzazione del caseificio, Demir scopre qualcosa che non avrebbe mai sospettato. Durante il sopralluogo lo Yaman viene a sapere da Yilmaz che la terra sulla quale dovrebbe sorgere il fabbricato appartiene a lui, poiché le azioni che erano di Cengaver ora sono in mano sua. Infuriato Demir corre dal suo vecchio amico per chiedere spiegazioni, dimenticandosi completamente di suo cugine che viene riaccompagnato a casa da Yilmaz.

Tra Cengaver e Demir nasce una discussione accesa, che viene interrotta da Nihal. La moglie di Cengaver dimostra a Demir l’infondatezza delle sue accuse, svelandogli la verità su come si è diffusa la voce dei rapporti tra Züleyha e Yilmaz. Davanti a questa rivelazione lo Yaman appare ancora più sconvolto e chiede conferma a Sabahattin che conferma tutto.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 27 gennaio 2023

Mujigan è sempre più preoccupata per la vita che conduce Yilmaz e, d’accordo con Fekeli, lo convince a deporre le armi. Ali Fekeli – che teme per l’incolumità del figlio – chiede poi a Hunkar di convincere anche Demir a fare altrettanto.

Per sapere se i due riusciranno nel loro intento, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.