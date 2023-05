Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 20 al 26 maggio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 20 al 26 maggio 2023

Hunkar sospetta che dietro alla denuncia anonima si nasconda Behice, un sospetto che sfiora anche la mente di Fekeli. Yilmaz e Zuleyha si incontrano, e la conversazione tra i due è incentrata su ciò che è accaduto a Ercument, ma il filmato che Mujigan fa di nascosto ai due sembra raccontare un’altra storia. Intanto le indagini sulla morte di Ercument proseguono e Demir viene accusato dell’omicidio.

Mujigan recapita il filmato a Demir, ma quest’ultimo è convinto che si tratti della registrazione di alcune partite di calcio. Il suo proiettore è rotto e così la questione viene “archiviata”.

Terra Amara, trame italiane

Hunkar e Demir stabiliscono un piano con Yilmaz e Fekeli. Mujigan non viene informata e s’insospettisce. Quando Yilmaz parte improvvisamente la dottoressa affronta Fekeli. Yilmaz e Demir si recano insieme a Istanbul per chiedere aiuto a Emel, la sorella di Ercument. Fekeli si appresta a recarsi a villa Yaman per chiedere la mano di Gulten. Zuleyha decide di regalare alla futura sposa il suo abito fatto realizzare in vista delle sue nozze con Yilmaz, che non è mai stato indossato.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 26 maggio 2023

Saniye scopre che è stato Gaffur a inscenare il furto dei gioielli, per poi rivenderli e poter pagare i suoi debiti a Hatip. La donna decide di recarsi da Hatip, per informarlo che si farà carico lei dei debiti del marito, poi costringe Gaffur a scusarsi pubblicamente per avere accusato ingiustamente Cetin del furto dei suoi gioielli.

Terra Amara, anticipazioni italiane: due loschi individui arrivano a Cukurova

Mentre Fekeli è seduto alla locanda di Ferhat sente due uomini fare progetti sulla possibilità di acquistare la raffineria di Hulusi e impadronirsi delle terre di Cukurova. L’uomo sente i due chiedere informazioni sulle personalità più in vista, compreso Demir, e decide di mettere al corrente Hunkar di quanto sta accadendo.

Durante un incontro a casa di Yilmaz e Mujigan, Demir e l’Akkaya decidono di allearsi e fare fronte comune per contrastare il piano e per il bene di Cukurova. Se tra i due eterni rivali sembra essere arrivata una tregua, tra Mujigar e Zuuleyha la situazione rimane tesa: la gelosia della dottoressa non tende a placarsi.

Intanto però il piano per fermare quei due loschi individui sembra produrre i suoi effetti. Grazie a un intervento di Fekeli – spalleggiato da Demir e Yilmaz – alla Camera di Commercio presieduta da Hatip, gli imprenditori si convincono a rifiutare qualsiasi offerta.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.