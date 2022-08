Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 20 al 26 agosto 2022 ci svelano che Hunkar uscirà dall’ospedale per poi essere di nuovo ricoverata a seguito di alcune complicazioni post operatorie. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 20 al 26 agosto 2022

La notizia che Hunkar è stata dimessa dall’ospedale arriva a Yilmaz e Fekeli. Quest’ultimo apprende anche dall’Akkaya che Gaffur ha incatenato Gulten.

Ma la sorella di Gaffur non è la sola ad essere tenuta prigioniera: anche Züleyha infatti è stata segregata da Demir, e questo provoca il rammarico di Cengaver. Hunkar convince lo Yaman a liberarla e lei vorrebbe approfittare di questa ritrovata libertà per andare a Istanbul da Naime. Purtroppo però viene bloccata dai gendarmi, che agiscono sotto le direttive di Demir. L’uomo riporta la moglie alla tenuta.

Hunkar è costretta a tornare in ospedale per alcune complicazioni post intervento. Appena Demir apprende che la madre si trova di nuovo in ospedale corre da lei. Nel frattempo Züleyha appare preoccupata per l’improvvisa scomparsa di Adnan. Non riesce più a trovarlo e nessuno sembra averlo visto. Quando Demir rientra parla con lei per provare a capire i motivi del suo strano comportamento ma Züleyha vuole solo ritrovare il suo bambino. Saniye confida a Gaffur di essere incinta.

Terra Amara, trame italiane

Sabahattin annuncia a Sermin di avere chiesto il divorzio, dopodiché il medico lascia la tenuta. Il postino recapita i documenti del divorzio alla villa e Fadik, mentre consegna le carte a Hunkar, le confessa anche che il vero motivo che ha portato al divorzio tra Sermin e Sabahattin potrebbe essere legato alla relazione di quest’ultimo con Gulten. Saputo del matrimonio combinato Gulten scappa e tenta il suicidio. Yilmaz le salva la vita.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Demir preoccupato

All’impianto di lavorazione del cotone arrivano nuovi macchinari di ultima generazione. Questo non fa che aumentare la preoccupazione di Demir, sempre più turbato dall’incredibile ascesa imprenditoriale di Yilmaz.

La nuova situazione rende necessario testare la fedeltà di Züleyha, e per farlo Demir elabora un piano misterioso per incastrare Yilmaz. Züleyha lo asseconderà oppure rivelerà i suoi veri sentimenti, schierandosi in difesa dell’Akkaya?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

