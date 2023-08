Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 19 al 25 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. Dopo la pausa estiva – durante la quale abbiamo potuto rivivere le emozioni delle prime vicende della soap turca – riprendono gli episodi inediti. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 19 al 25 agosto 2023

Le ricerche di Hunkar proseguono, e tutti gli abitanti di Cukurova sono impegnati nel dare la risposta alla domanda “dov’è finita la signora Yaman?“. Hunkar sembra essere sparita nel nulla, e Demir e Fekeli decidono di mandare i loro uomini a cercarla.

Züleyha, Saniye e le altre donne della villa rimangono invece alla tenuta per prendersi cura di nonna Azize. Le speranze di ritrovare Hunkar in vita svaniscono quando Demir riporta a casa il corpo senza vita della madre. Züleyha e i braccianti li accolgono con un pianto disperato. Poco dopo alla villa arriva anche Fekeli – che mentre era impegnato nelle ricerche ha appreso la notizia della morte di Hunkar – per darle l’ultimo straziante saluto.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

La salma della donna viene esposta a villa Yaman, e tra coloro che accorrono a porgerle un ultimo pensiero c’è anche Fikret. Il nipote di Fekeli – aggirandosi non visto all’interno della villa – entra nello studio di Demir e trova una lettera in cui Yilmaz dichiara che a sparare a Züleyha è stata Mujigan.

Durante la veglia funebre Sevda dice a Demir che secondo lei l’omicida potrebbe aver cercato di far apparire il delitto come una rapina finita male. La dottoressa Mujigan inizia a temere che sua zia Behice possa essere coinvolta in quanto accaduto.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 25 agosto 2023

Mentre si celebrano i funerali di Hunkar i gendarmi si presentano per arrestare Sevda. La donna che un tempo era stata l’amante del marito di Hunkar viene così condotta in caserma e interrogata dal procuratore in persona. Demir stenta a credere che Sevda possa essersi macchiata di un simile delitto.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.