Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 18 al 24 marzo 2023 ci svelano che presto Demir verrà scagionato per l’omicidio di Cengaver e chiederà scusa A Züleyha per aver dubitato che lei fosse pronta a fuggire con Yilmaz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 18 al 24 marzo 2023

Yilmaz vorrebbe che Sermin morisse per evitare che possa scagionare Demir, ma allo stesso tempo è sconvolto da questo pensiero. Intanto Mujigan sente che Yilmaz si sta allontanando da lei e cerca di riconquistarlo.

Quando la pistola con cui è stato ammazzato Cengaver viene rinvenuta, Demir è scagionato. Sull’arma del delitto non sono state rilevate le sue impronte. Lo Yaman è di nuovo libero e tornato a casa deve ricredersi. Se da un lato la giustizia ha chiesto scusa a Demir per averlo ritenuto colpevole, dall’altro è lui a dover chiedere scusa a Züleyha per aver dubitato della sua fedeltà. Convinto che in sua assenza Züleyha sia fuggita con Yilmaz, si deve ricredere. Nel chiederle scusa la rassicura che farà tutto ciò che vuole.

Terra Amara, trame italiane

La notizia che Demir è scagionato fa tremare Hatip e rende nervoso Yilmaz. Mujigan non può fare a meno di notare il crescente nervosismo dell’Akkaya e si confida con Fekeli.

Saniye torna a casa dopo la caduta dalle scale che ha indotto Gaffur a pensare che fosse morta. Behice scopre di essere sul lastrico a causa dei debiti accumulati dal fratello, morto suicida. La donna racconta a Mujigan di aver sentito le voci che corrono in città riguardo a Züleyha e Yilmaz, e di aver assistito allo scontro tra l’Akkaya e Demir.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 24 marzo 2023

Gulten confessa a Yilmaz di non avergli spedito – quando era in carcere – le lettere di Züleyha che avrebbero cambiato il corso delle loro vite. La ragazza è triste perché la sua famiglia è stata allontanata dalla tenuta della famiglia Yaman e si confida con Züleyha, che decide di confrontarsi con Demir. La Altun spera di convincere il marito affinché consenta a Gaffur e Saniye di tornare a prestare servizio alla villa.

Con la complicità di Gulten, Züleyha e Yilmaz progettano la loro fuga.

Sfruttando la confusione durante una cena a villa Yaman, Züleyha si allontana. Il suo intento è raggiungere il luogo concordato con Yilmaz per incontrarsi e fuggire insieme. Nel frattempo lui si reca in ospedale per informare Mujigan della sua partenza, ma una notizia del tutto inaspettata della giovane lo lascia pietrificato.

Avrà comunque la forza di portare avanti il suo piano di fuga con Züleyha?

Yilmaz si precipita nel luogo concordato con Züleyha per il loro appuntamento, ma tutto quello che trova è un ciondolo lasciato dalla giovane. La Altun – rientrata in villa – lo chiama temendo che il motivo che gli ha impedito di presentarsi all’appuntamento sia grave. Quando però sente che lui si sta divertendo in compagnia della sua famiglia capisce che l’uomo ha deciso di rimanere.

Gulten si offre volontaria per andare a indagare e chiede informazioni a Cetin, ma le sue incursioni investigative non danno frutti.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e con il nuovo appuntamento domenicale su Canale 5. Come già anticipato infatti, a partire dal 19 marzo Terra Amara arriverà a farci compagnia anche nel daytime domenicale, con un doppio appuntamento a partire dalle 15.