Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 18 al 24 febbraio 2023 ci svelano che Çetin fa una scoperta davvero inaspettata. L’uomo trova nel muro il pacchetto nascosto da Gaffur. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

All’interno del pacchetto rinvenuto da Çetin ci sono dei soldi, i documenti falsi di Yilmaz e di Züleyha, oltre al frammento di una lettera che però sfugge al fidato servitore dell’Akkaya. L’uomo consegna tutto a Yilmaz, che è intento a fare gli ultimi preparativi per il suo matrimonio e ripone la scatola all’interno di un cassetto. La lettera contenuta all’interno è quella che Züleyha ha scritto all’Akkaya poco prima di sposare Demir, e nella quale gli spiega le motivazioni che l’hanno portata a quel gesto.

Nel frattempo Demir è assalito da mille dubbi sulla paternità del figlio che Zūleyha porta in grembo, e decide così di recarsi a Istanbul per ripetere il test di fertilità. Il risultato gli toglie ogni dubbio: Demir non è più sterile. Felice corre alla villa per festeggiare la notizia, ma giunto là scopre che sua moglie è andata con Hunkar al matrimonio di Yilmaz.

Mentre tutta Cukurova festeggia le nozze tra Yilmaz e Mujigan, Züleyha si reca di nascosto dal dottor Suavi per abortire. Demir trova così solo sua madre e – quando scopre che Sermin ha aiutato la moglie ad abortire – si vendica bruciandole la casa.

Dopo aver appiccato l’incendio lo Yaman lascia Cukurova diretto a Istanbul, insieme alla moglie, al figlio e alla madre. Quello che doveva essere un breve soggiorno rischia di diventare la nuova residenza degli Yaman. Züleyha infatti rimane affascinata dalla vita nella grande città e chiede al marito di trasferirsi lì.

La Altun è quasi riuscita nel suo intento, e Demir sembra ormai convinto a trasferirsi a Istanbul, quando giunge una nuova notizia che lo obbliga a rientrare in fretta. Sabiha lo informa infatti che la sua presenza ad Adana è indispensabile, poiché l’ispettore fiscale ha disposto un controllo sull’azienda a seguito di una denuncia di evasione.

In seguito Demir si lascia convincere da Hatip, il quale sostiene che la denuncia è partita da Cengaver. Lo Yaman si reca così al terreno dell’ex amico e lo minaccia.

Yilmaz – dopo aver letto la lettera che gli aveva scritto Züleyha tempo prima – decide di partire per Istanbul per cercarla. Inventata una scusa per potersi allontanare da Mujigan, l’Akkaya parte, ma la sua ricerca non da nessun risultato, nonostante l’uomo possa contare sull’aiuto di vecchi e nuovi amici.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.