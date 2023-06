Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 17 al 23 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 17 al 23 giugno 2023

Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Züleyha è stata ricoverata e dice loro che secondo lui è stato Demir a tentare di avvelenarla. Subito dopo il Tellidere sparge la voce in città, così che a Cukurova tutti iniziano a pensare che lo Yaman abbia tentato di uccidere la moglie. Solo quando anche altre detenute si ammalano emerge un’altra verità.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Behice vorrebbe che la nipote si rifacesse una vita a Istanbul, ma Mujigan è ancora innamorata di Yilmaz e intende fare di tutto per riconquistarlo. Il solo sistema per averlo finalmente tutto per sé prevede la morte di Züleyha, e la dottoressa spera in cuor suo che la rivale possa finalmente scomparire.

Quando Mujigan mette al corrente sua zia di questo pensiero, Behice non esita a travestirsi da infermiera e introdursi nella camera in cui la giovane detenuta sta dormendo. Per fortuna Züleyha si sveglia appena in tempo, costringendo così la falsa infermiera a scappare via in fretta. Quando la Altun racconta ai medici e a Julide l’accaduto tutti pensano che si sia trattato solo di un’allucinazione.

La stessa versione permette a Zuleyha di tranquillizzare Yilmaz, quando i due si incontrano. Appena la Altun viene dimessa dall’ospedale infatti, lui si reca a trovarla in carcere preoccupato, e Züleyha gli dice di aver avuto solo un incubo. Ma appena lui va via arriva Mujigan e il confronto tra le due “rivali” è acceso. La dottoressa va via dal carcere con un orribile dubbio in mente.

È stata davvero Behice a cercare di uccidere Züleyha?

Una volta arrivata a casa la donna decide di togliersi questo orribile pensiero dalla mente rivolgendo la domanda direttamente alla zia, che però appare indignata dai sospetti di Mujigan e chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 23 giugno 2023

Julide è vittima degli intrighi di Sermin e vorrebbe licenziarsi dopo essere stata accusata di corruzione, ma Sabahattin la invita a ripensarci.

Demir è sul punto di vendere le azioni della raffineria a Vedat, quando quest’ultimo ha un incidente. In realtà sono stati gli uomini di Ankara a organizzare tutto, per far sì che lo Yaman venda i titoli a loro tramite un intermediario. I piani degli uomini di Ankara non tiene però conto della determinazione di Hunkar. Proprio la matrona della famiglia Yaman infatti riesce a convincere il figlio a non vendere loro le azioni.

L’intervento della signora Yaman è provvidenziale anche per Züleyha. La donna convince infatti il figlio a ritirare le accuse contro la moglie, cosicché la Altun viene scarcerata e può così tornare alla villa e rivedere i suoi figli. Ad attenderla trova però un uomo determinato e freddo, che la tratta come una cameriera e invita la servitù a fare altrettanto.

L’atteggiamento di Hunkar sembra però aver subito una profonda trasformazione, e ora la donna è molto più vicina alla nuora, tanto che quest’ultima decide di raccontarle la vicenda avvenuta in carcere, quando Behice ha tentato di ucciderla. La zia di Mujigan intanto consegna alla nipote una finta lettera di Züleyha, nella quale è scritto che Adnan è il figlio di Yilmaz. Mujigan, allarmata da questa sconvolgente verità, decide di uccidere Züleyha.

Per sapere cosa escogiterà la dottoressa, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.