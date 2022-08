Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 13 al 19 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a momenti di tensione per il destino di Yilmaz. Il giovane è vittima di un agguato organizzato da Demir e finisce per convincersi che Züleyha sia sua complice. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 13 al 19 agosto 2022

L’incidente che ha causato il ricovero di Mistik finisce per scuotere Yilmaz, che deve fare i conti anche con i celati rimproveri di Fekeli. L’uomo fa coraggio all’Akkaya, ma al tempo stesso lo ammonisce per non essere stato sufficientemente attento, ricordandogli che un nemico come Demir non ammette distrazioni.

Terra Amara, trame italiane

Il confronto tra i due si svolge in un clima da togliere il fiato. Dopo un confronto duro Yilmaz si volta per andarsene e Demir cerca di sparargli. L’Akkaya è salvo solo grazie all’arrivo di Hunkar. Yilmaz spaventato nel rendersi conto cosa stava per accadere, spara a sua volta a Demir e colpisce invece Hunkar. Demir prova a portare a termine il suo proposito iniziale e rivolge la pistola contro Yilmaz, che sopravvive all’agguato e si convince che Züleyha sia complice dell’altro. Invano Fekeli cerca di farlo ragionare.

Anticipazioni italiane Terra Amara: ancora paura per Yilmaz

Demir è senza dubbio un avversario pericoloso, e Yilmaz non deve aspettare molto per accorgersene. Dopo aver rinchiuso Züleyha in camera sua come punizione per aver tradito la sua fiducia ed essersi recato lui all’appuntamento con l’Akkaya per ucciderlo, Demir incarica Cengaver di andare fino alla fabbrica tessile di Yilmaz per portare a termine il lavoro iniziato. Ma l’Akkaya riesce a convincere Cengaver che lo Yaman non è affatto l’uomo integerrimo che vuole apparire. Tornato dall’amico, Cengaver scopre così tutta la verità. Yilmaz ha così segnato un punto a suo favore, ma può davvero considerarsi fuori pericolo?

