Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 10 al 16 dicembre 2022 ci svelano che Demir – dopo una discussione con la madre Hunkar – decide di lasciare la tenuta e trasferirsi in albergo con Züleyha, Adnan e Nimet. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 10 al 16 dicembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo che lo Yaman non riesce a perdonare a Hunkar il fatto di averlo ritenuto capace di assassinare Sait, e arrabbiato lascia la tenuta per trasferirsi in hotel con Züleyha, Adnan e Nimet. Intanto Yilmaz discute con Fekeli – che ha dimostrato l’innocenza di Demir – ritenendo che se anche non era stato lui a uccidere Sait è comunque un uomo manipolatore e crudele che meritava di rimanere chiuso in cella. L’unico che sembra trarre vantaggio da questa situazione è Gaffur, che approfittando della lontananza di Demir dalla tenuta cerca di ottenere un profitto. Tramando alle spalle di Hunkar l’uomo cerca di ottenere la gestione della tenuta. Gulten viene sorpresa dalla matriarca in cucina, intenta ad aiutare Saniye – e cacciata in malo modo.

Hunkar cerca di convincere il figlio a tornare sui suoi passi, ma Demir non vuol saperne di tornare. Così la donna prende le redini della situazione e questo porta Gaffur ad essere così sommerso di lavoro da rimpiangere la presenza di Demir.

Terra Amara, trame italiane: Yilmaz e Mujigan si vedono spesso

L’Akkaya continua a frequentare la dottoressa Mujigan, e tra i due sembra nascere un feeling sempre più forte. Entrambi passano molto tempo a raccontarsi le loro esperienze passate, per evitare di ferirsi a vicenda. Demir e Cengaver ironizzano sul senso di giustizia dell’Akkaya, mentre quest’ultimo si scusa con Mujigan per il suo comportamento violento.

In paese intanto si comincia a parlare degli incontri tra Yilmaz e la dottoressa, e a farne le spese è Züleyha che viene punzecchiata da Nihal.

Anticipazioni italiane Terra Amara: il segreto di Hunkar

Alla villa tutti sono preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Azize. Mentre tutti la cercano Gaffur chiama Demir e gli chiede di tornare per unirsi alla squadra di ricerca. A ritrovarla è Fekeli, che scopre una sconvolgente verità. Hunkar non voleva sposare Adnan perché in realtà era innamorata di lui!

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.