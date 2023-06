Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 1 al 7 luglio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 1 al 7 luglio 2023

Gaffur viene a sapere da Rasit che ad uccidere Cengaver è stato Hatip, e decide di scrivergli una lettera ricattatoria. La verità sulla morte di Cengaver però è ormai vicina, e presto la procura sarà chiamata a indagare sui nuovi elementi forniti da Naciye. La moglie di Hatip infatti – dopo aver ricevuto una richiesta di divorzio – cercherà di vendicarsi del marito denunciandolo in procura.

Ma Hatip non finirà in carcere. Quando riceverà la lettera di Gaffur cercherà di eliminare il suo ricattatore. Il Tellidere lo affronterà pronto a ucciderlo, ma durante la colluttazione la pistola finirà tra le mani di Taskin che sparerà un colpo. Gaffur ucciderà così Hatip. Il copro senza vita del Telledere verrà rinvenuto il mattino dopo nel bosco, e tutti gli abitanti di Adana si convinceranno che ad ucciderlo siano stati i misteriosi uomini d’affari di Ankara, per vendicarsi di essere stati truffati da lui.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Hunkar incontrerà Sevda nelle prossime puntate di Terra Amara, e scoprirà così che l’ex amante di suo marito le ha rubato anche l’amore del figlio.

Momenti di tensione anche per Zuleyha, che dopo aver confessato a Yilmaz la verità sul piccolo Adnan, il tentativo di ucciderla d Mujigan e i soprusi subiti dagli Yaman, si troverà a dover impedire che l’Akkaya si riprenda suo figlio. La Altun minaccerà l’uomo di gettarsi dal balcone della sua stanza d’ospedale. Le minacce di Zuleyha non fermeranno però Yilmaz, che deciso a riprendersi suo figlio deciderà di nascondersi a villa Yaman pronto a uccidere Hunkar se sarà necessario.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 7 luglio 2023

Fortunatamente l’intervento di Gulten si rivelerà decisivo, e con l’aiuto della giovane la Altun riuscirà a far desistere l’amato dai suoi propositi. Züleyha incontrerà Yilmaz e insieme troveranno il modo per permettere all’uomo di trascorrere un po’ di tempo con il figlio. Non solo, i due inizieranno a progettare una fuga per poter finalmente vivere il loro amore alla luce del sole.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.