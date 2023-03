Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 1 al 7 aprile 2023 ci svelano che Saniye si troverà ad affrontare il furto dei gioielli di famiglia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 1 al 7 aprile 2023

Gaffur Taskin deve far fronte al debito contratto con Hatip, e per questo non esita a rubare i gioielli della moglie Saniye. La nuova capomastro nota la tristezza del marito e pensa che ciò sia dovuto al fatto che l’uomo ha da poco perso il suo posto di lavoro. Per questo cerca di consolarlo, ignara che il motivo della sua preoccupazione è un altro.

Gaffur non sa infatti come pagare il suo debito ad Hatip Telledere e – ormai in preda alla disperazione – progetta un furto ai danni della moglie. Saniye scopre che Sermin e Hatip hanno una relazione clandestina e corre ad informare Hunkar, ma al suo rientro a casa la attende un’amara sorpresa. Alcuni ladri si sono introdotti nell’appartamento e hanno portato via gli ori di famiglia.

A questo punto Gaffur non esita a puntare il dito contro Cetin e – recatosi al cotonificio dove il giovane lavora – lo accusa pubblicamente. Il tentativo di screditare Cetin agli occhi di Yilmaz però non da i risultati sperati perché l’Akkaya non crede che il suo tirapiedi si sia macchiato di furto.

Yilmaz decide di vendere le sue quote societarie ad alcuni investitori tedeschi, per cui l’Akkaya non sarà più socio del suo eterno rivale.

Terra Amara, trame italiane

Ciò non fermerà le rivalità tra i due giovani, alimentate dalla scoperta del fatto che Hunkar ha “venduto” alcuni terreni a Fekeli per poi riacquistarli allo stesso prezzo. Questa scoperta spinge Demir a chiedere chiarimenti alla madre, che non può fare a meno di rivelargli la sua passata relazione con Ali Fekeli.

Yilmaz intanto viene a sapere da Hatip dell’accordo di compravendita “particolare” intervenuto tra Fekeli e Hunkar e litiga con il patrigno. Subito dopo l’Akkaya decide di trasferirsi con Mujigan nell’ex casa di Sermin. Il trasloco crea malumore negli Yaman, che se li ritrovano come vicini di casa. Il fatto non lascia indifferente neppure Zuleyha, costretta ad assistere in lacrime a una cena in giardino organizzata da Yilmaz e Mujigan. A quell’incontro partecipano anche Sabahattin e Julide, che non nascondono un’attrazione reciproca. Tra l’uomo e il nuovo pubblico misnistero sta nascendo qualcosa?

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 7 aprile 2023

Zuleyha porta a Mujigan un piatto tipico di Adana, come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia portando alla tenuta un piatto tipico di Istanbul, che peraltro è quello preferito da Yilmaz. Il dettaglio non passa inosservato alla bella Altun.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e con il nuovo appuntamento domenicale a partire dalle 15.00 su Canale 5.