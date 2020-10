Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 ci svelano che la situazione tra Franzi e Steffen è destinata a chiarirsi ed i due diventeranno soci nella produzione del sidro di mele. Pensando di parlare con Tim e non con il fratello gemello Boris, Steffen gli racconta i particolari della società che ha appena costituito con la ragazza e gli confessa anche di essere innamorato di Franzi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Robert sembra sempre più pronto a lottare per la sua famiglia: l’uomo non vuole perdere Eva ed il piccolo Emilio, anche se ormai sa che è figlio di Cristoph. La sola condizione che pone è che Eva non riveli mai a Cristoph che è lui il padre naturale del bambino. Eva accetta di mantenere il segreto con Robert. Sembra che finalmente tra Eva e Robert stia tornando un po’ di sereno.

Tim prosegue con le sue indagini sull’aggressione a Dirk ed è sempre più convinto che ci sia Nadja dietro a quanto accaduto, anche se ancora tutte le prove sembrano essere contro di lui. La sostituzione con il fratello gemello Boris, che ha lasciato il Furstenhof facendosi credere Tim per lasciare che lui potesse indagare su quanto accaduto, sembra iniziare a dare i suoi frutti. Parlando con Nadja però Tim si tradisce e lei capisce che quello che ha di fronte è Tim e non Boris e lo bacia. Anche Linda inizia però ad avere dei sospetti sul coinvolgimento di Nadja nell’aggressione a Dirk.

Spoiler Tempesta d’Amore: partenza vicina per Natascha?

Natascha appare sempre più determinata a voler lasciare il Fürstenhof e partire per Amburgo, per trasferirsi vicino al padre. La determinazione di Natascha finisce per gettare Michael nel più cupo sconforto: stavolta sembra davvero che tra loro due sia finita per sempre.

Sarà davvero così? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.