Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 24 al 30 ottobre 2020 ci svelano che Robert andrà incontro ad una tremenda delusione quando scoprirà che il piccolo Emilio in realtà non è suo figlio. L’uomo non riuscirà ad accettare il fatto che Eva gli abbia mentito sulla paternità del bambino. Tante volte la giovane donna sembrava sul punto di confessargli la verità ma sembrava che il momento giusto non arrivasse mai e, dopo che Robert ha scoperto da solo la verità, non riesce a perdonarle quel silenzio.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame episodi dal 24 al 30 ottobre 2020

Neppure le parole di Werner e dei Sonnbichler sembrano riuscire a convincere Robert che a spingere Eva Saanfeld a tenergli nascosta la verità è stato solo il desiderio di fare il bene del piccolo. Lui non riesce a perdonarla.

Steffen decide di entrare in società con Franzi ed iniziare a produrre il sidro di mele artigianali con la giovane. Poco dopo aver preso questa importante decisione scopre però che Lucy e Bela lo hanno ingannato e che Franzi li ha aiutati ed ha coperto le loro malefatte.

Dopo aver scoperto che Franzi era in combutta con Bela e Lucy e che questi hanno potuto portare a termine i loro inganni ai suoi danni anche grazie all’apporto di Franzi, Steffen decide di ritirarsi dall’affare e manda all’aria tutti gli accordi già presi con la ragazza.

Spoiler Tempesta d’Amore: la produzione di sidro

Sembra proprio che la produzione di sidro di mele artigianali sia destinata a rimanere solo un sogno. All’inizio era Steffen a voler dare inizio alla produzione con la bella frutticoltrice, che dopo aver sofferto molto per Tim sembra ora provare un feeling speciale per lui. Dopo vari tentennamenti Franzi aveva deciso di accettare ed entrare in società con Steffen, ed ora è invece lui a non volerne più sapere. Sicuramente apprendere che Franzi si è prestata all’inganno di Paul e Bela ai suoi danni non ha posto basi solide alla nuova società.

Ma davvero la produzione di sidro resterà solo un sogno? Oppure i due riusciranno a spiegarsi e ripartire con il piede giusto? Le nostre news per il momento terminano qui e per sapere come si evolveranno i fatti l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.