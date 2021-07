Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia Maja è alle prese con una love-story piuttosto complicata con Florian. I due affrontano continui alti e bassi, con la figlia adottiva di Selina che sembra faticare a lasciarsi alle spalle la delusione amorosa provata quando l’uomo che stava per sposare l’ha tradita, proprio il giorno delle loro nozze, con la sua migliore amica, e Florian che fa di tutto per convincerla a credere di nuovo nell’amore. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Maja in pericolo

Dopo il bacio di Florian Maja chiede al ragazzo di non correre troppo: non si sente ancora pronta per iniziare una nuova relazione. Poi però ci ripensa e torna sui suoi passi, ma rimane raggelata dalla reazione di lui. Florian, deluso dalla reazione di Maja di poco prima, le dice che è meglio se rimangono solo amici. Uno stratagemma ideato dalla giovane fa sperare che i due possano ritrovare l’intesa di un tempo. A complicare ulteriormente il loro rapporto c’è Hannes, il giovane che Maja ha amato in gioventù e che si riaffaccia nella sua vita.

Per cercare di distrarla Hannes propone a Maja un’escursione in montagna. Quando i due si trovano davanti a una grotta non possono fare a meno di entrarci, affascinati. Purtroppo però una scossa di terremoto li sorprende proprio all’interno: l’ingresso della caverna crolla e Maja e Hannes si ritrovano imprigionati all’interno della grotta! Il primo pensiero della giovane von Thalheim è quello di chiedere aiuto a Florian, ma dentro la caverna il segnale è molto basso e il ragazzo non riesce a comprendere distintamente le parole della ex fidanzata. Comprende però che lei si trova in pericolo e si appresta a cercarla.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: Maja e Florian, sarà amore?

Maja è stata chiara fin dall’inizio con Hannes, rivelandogli di provare ancora dei sentimenti per Florian, anche se ha aggiunto che non vuole affatto tornare con lui. Inevitabile a quel punto la reazione di Hannes che, geloso dell’ex, non esita a chiedere la mano di Maja.

Peccato però che, proprio quando lui decide di chiederla in moglie, l’incidente della grotta mandi a monte i suoi piani. Maja in quel frangente, ha pensato subito di chiamare Florian. Sarà un nuovo segno del destino? Certo è che, per coloro che sperano di vederli tornare insieme, questo episodio può aprire le porte a una nuova possibilità. Maja e Florian, sarà di nuovo amore? Sono in molti a chiederselo, m forse dopo tante vicissitudini che hanno messo i due ragazzi a dura prova, ci sarà anche per loro un lieto fine.

Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.