Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 14 al 20 novembre 2020 ci svelano che avremmo modo di assistere ad una importante decisione sul futuro di Eva, Robert e del piccolo Emilio. La lettera che Eva scrive a Cristoph per informarlo che il bambino è suo figlio fa arrabbiare Robert, ma dopo un primo momento l’uomo le da il permesso di dire la verità anche al Saalfeld. Sarà però Eva a decidere di non farlo e mantenere il suo segreto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

Eva e Robert insieme organizzano così il battesimo del piccolo Emilio, mentre Cristoph si trova a dover affrontare ben altri problemi. Gli agenti del fisco si presentano con un mandato e portano via sia il suo computer che alcuni incartamenti e documenti dall’ufficio.

Nel frattempo Dirk è intenzionato a confessare alla polizia che la sua deposizione nei confronti di Tim è falsa, ma viene bloccato da Nadja che minaccia di fargliela pagare davvero cara se la loro relazione venisse scoperta. Quando la giovane vede Franzi baciare Boris nella serra si rende conto che i due fratelli si sono scambiati i ruoli e che quello che ha davanti agli occhi è in realtà Tim.

Paul appare furioso con Werner, colpevole ai suoi occhi di aver assunto troppo frettolosamente Vanessa. In preda alla rabbia Paul presenta così le sue dimissioni, dopo aver discusso animatamente con Werner, ed uscendo incontra Vanessa che lo bacia. Lui la respinge in malo modo.

Spoiler Tempesta d’Amore: è davvero finita tra Michael e Natascha?

Michael dichiara tutto il suo amore a Natascha, nel disperato tentativo di riuscire a salvare il loro rapporto. Lui la ama ancora e la sua speranza è racchiusa nel perdono di Natascha.

La trasformazione di Michael, che da medico stimato si è trasformato pian piano in bugiardo cronico, è legata alla sua dipendenza da farmaci, ma lui ha sempre rifiutato di ammettere il suo problema, che ha così portato la donna che ama ad allontanarsi sempre più da lui. Ora che sta per perderla definitivamente sembra essersi reso conto di quanto Natascha sia importante per lui, ma sarà ancora in tempo a recuperare il loro rapporto?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo pazientare ancora un po’. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.