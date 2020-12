Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 12 al 18 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo alla decisione di Ariane di sposare Christoph. Questo comporterà la fine delle indagini che l’albergatore aveva iniziato a fare sul passato della donna. Christoph telefona quindi a Schultz prima di dedicarsi alla festa di fidanzamento che promette di essere davvero sfarzosa. Werner intanto spiega a Valentina che Eva se n’è andata con Emilio, lasciando suo padre Robert da solo. La ragazza decide così di stargli accanto ed aiutarlo a superare questo difficile momento.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 12 al 18 dicembre 2020

Urs Bauer è in possesso di una registrazione nella quale Vanessa ammette di aver accettato di perdere volutamente un incontro e ricatta la giovane. Vanessa però, pur riuscendo a fare addormentare Florian ed a copiare così tutti gli indirizzi dei clienti del Fürstenhof, non ha alcuna intenzione di consegnarli ad Urs, anzi escogita un tranello per riuscire ad incastrare il suo ricattatore.

Robert e Valentina trascorrono molto tempo insieme e l’uomo decide di confidarsi con sua figlia e raccontarle tutta la verità sui motivi che hanno portato alla sua separazione da Eva. Più tardi Robert rovina la torta di fidanzamento di Ariane e Christoph, ma viene salvato in extremis dalla giovane donna che sopraggiunge. Ariane non tarda ad accorgersi che Robert ha volutamente distrutto il dolce ordinato da Christoph per il loro fidanzamento, tuttavia decide di fingere un incidente facendo cadere a terra la torta.

Spoiler Tempesta d’Amore: matrimonio in vista per Christoph?

L’albergatore sembra ormai completamente preso dalla sua bella salvatrice ed il fatto che Ariane abbia accettato la sua proposta di fidanzamento fa presupporre che ben presto vedremo una nuova coppia convolare a nozze al Fürstenhof.

Tuttavia il comportamento spesso sospetto di Ariane apre la porta a nuovi interrogativi: chi è in realtà la donna che ha saputo conquistare Christoph? Aveva avuto ragione l’albergatore a chiedere a Schultz di indagare sul suo passato? Sicuramente la proposta fatta dall’albergatore ad Ariane dopo poche settimane che la conosceva è avventata, anche perché lei potrebbe non essere affatto l’angelo custode che lui ha immaginato.

Per scoprire l’epilogo di questa love story dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.