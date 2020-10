Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci riservano una inaspettata sorpresa che coinvolgerà Paul. Il giovane, dopo il grave lutto per la morte di Romy, aveva mostrato una forte attrazione per Lucy, la sorella della sua defunta moglie. Molti fans della soap tedesca erano pronti a scommettere che il futuro li avrebbe visti uniti. In effetti Lucy romperà anche il suo fidanzamento con Bela, quando si renderà conto di non aver mai dimenticato il personal trainer.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: la delusione di Lucy

Quando però Lucy svelerà i suoi sentimenti a Paul riceverà una delusione: il personal trainer le confesserà di non provare più niente per lei. Una nuova ragazza, arrivata al Fürstenhof, avrà infatti rubato il cuore di Paul: si tratta di Michelle.

Non sappiamo molto di lei, ma potremmo intuire dal suo comportamento con Paul che in passato ha vissuto una relazione d’amore difficile. Pur mostrandosi attratta dal personal trainer Michelle non se la sente di correre troppo ed appare combattuta tra il desiderio di cedere a quel nuovo amore ed il timore di trovarsi ad affrontare il dolore di una nuova delusione.

Michelle non vuole rinunciare alla sua libertà, ed è per questo che deciderà di partire per un viaggio intorno al mondo. Paul davanti a quella decisione si troverà spiazzato, non sentendosela di abbandonare il suo lavoro e sua figlia. Alla fine però ciò che prova per Michelle avrà la meglio sulle sue titubanze e deciderà di mollare tutto per seguire la donna che ama.

A questo punto sarà Michelle a stupirlo con una decisione inaspettata: messo da parte il suo sogno deciderà di rimanere accanto a lui. I due si prepareranno così a partire per Monaco, dove Paul aprirà un centro di fisioterapia.

Spoiler Tempesta d’Amore: nuovo amore per Lucy

Lucy, nel vedere partire l’uomo che ama con un’altra donna, soffrirà moltissimo. Ma gli spoiler ci rassicurano che anche per lei giungerà finalmente l’amore. Un nuovo ragazzo infatti farà breccia sul suo cuore e stavolta anche per lei ci sarà un lieto fine.

Per sapere di chi si tratta dovremmo attendere che gli spoiler ci forniscano nuove anticipazioni tedesche di Sturm del Liebe.