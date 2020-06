Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita ci svelano che presto inizieremo a temere per la stabilità mentale di Ramon. Il Palacios infatti inizia a vestire in modo alquanto eccentrico ed a fare discorsi senza senso. Gli spoiler spagnoli non tardano a chiarirci il mistero: si tratta di una messinscena creata per salvare Antonito. Ma vediamo insieme cosa accade ad Acacias 38.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Carmen ed il piano per salvare Antonito

Un ispettore militare si presenta nella bottega dove si trovano Antonito, Lolita e Carmen, con l’intenzione di prelevare il giovane disertore. Carmen però, avvisata poco prima dell’arrivo del militare, ha fatto nascondere Ramon nel ripostiglio ed ha inscenato una farsa raccontando all’uomo che il giovane Palacios ha disertato il servizio militare perché preoccupato per il padre.

La domestica racconta dello strano comportamento di Ramon negli ultimi tempi e del timore che l’uomo possa essere uscito di senno. Antonito e Lolita non possono fare altro che assecondarla ed ammirarla per la magistrale interpretazione.

A rischiare di far crollare il piano di Carmen è proprio Ramon, che esce dal ripostiglio mentre l’ispettore si trova ancora nella bottega. Quando la porta si apre tutti, all’interno del negozio, trattengono il fiato temendo il peggio. Ma il Palacios ha avuto modo di origliare tutta la conversazione e da inizio ad una scena da Oscar.

Spoiler spagnoli Una Vita: il piano di Carmen fallisce per colpa di Susana

Purtroppo l’interpretazione magistrale di Carmen prima e di Ramon dopo non bastano a salvare Antonito. A far crollare tutta la messinscena è Susana. Mentre la sarta racconta a Rosina quanto accaduto e di come l’amante di Ramon sia riuscita ad ingannare l’ispettore viene ascoltata da un militare.

Dopo aver appurato che si trattava di una farsa l’ispettore si reca al Nuovo Secolo XX, dove i Palacios festeggiano lo scampato pericolo, per smascherare Antonito e rivelargli che Carmen è accorsa in suo soccorso perché è l’amante di suo padre. Il giovane Palacios rimane sconvolto da questa rivelazione e non esita a definire la domestica indegna di prendere il posto di sua madre Trini.

A farlo ricredere è però il fatto che sarà proprio Carmen, ancora una volta, a tirare fuori i Palacios, padre e figlio, dai guai.