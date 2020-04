Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita arrivano nuovi clamorosi colpi di scena. Mauro San Ermeterio, che aveva lasciato Acacias in compagnia della moglie Teresa dopo essere sopravvissuti all’attentato messo in atto da Ursula Dicenta, fa ritorno dopo 10 anni da solo in città. Cosa è successo a Teresa ed al bimbo che portava in grembo? Gli spoiler iberici non ci portano buone notizie.

Una Vita, anticipazioni spagnole: l’attentato progettato da Ursula e la decisione di lasciare Acacias

Ursula Dicenta, decisa a liberarsi del marito, di Mauro e della moglie Teresa in un colpo solo, piazza un ordigno nella villa. Il suo piano non va però come sperato ed i tre sopravvivono tutti alla deflagrazione. Il Cayetana perde l’uso della parola e lascia Acacias, sparendo nel nulla. Teresa nello scoppio subisce gravi lesioni polmonari, causate dal denso fumo sprigionato dall’esplosione, ma sia lei che il bambino che porta in grembo sono vivi. Per permettere alla moglie di riprendersi e portare a termine la gravidanza nel migliore dei modi, Mauro decide così di trasferirsi ad Antibes.

I consigli dei medici infatti lo convincono che non vi sia niente di meglio dell’aria di mare per permettere alla moglie di guarire in fretta e dimenticare quel brutto episodio. I due lasciano così Acacias diretti verso la Costa Azzurra, dove sperano di poter vivere la loro vita con il piccolo che sta per nascere.

Spoiler Una Vita: Mauro ritorna ad Acacias 38 dopo 10 anni, da solo

Sono passati dieci anni da quella partenza improvvisa, quando Mauro torna a Calle Acacias senza Teresa e senza il bambino. Cos’è successo in tutto questo tempo? L’ex commissario va a trovare l’amico Felipe Alvarez Heromoso e gli racconta una storia terribile. Il bambino che la moglie, Teresa Sierra, portava in grembo quando sono partiti dal paese è morto subito appena dato alla luce, privando così entrambi della gioia di poter essere genitori.

Dopo alcuni anni Teresa, ripresasi dallo choc per la morte del bambino, ha iniziato a lavorare come maestra. Un giorno, rientrando in casa, sorprende dei ladri che non esitano a spararle un colpo di pistola in pieno petto, uccidendola all’istante. Mauro è così rimasto solo ed ha deciso di tornare nel paese che lo ha visto per un breve periodo felice insieme alla sua amata Teresa. Il suo stato di shock è evidente… Quali altre dure prove si troverà da affrontare?

Per scoprirlo dovremmo attendere ancora un po’, a causa della distanza temporale tra la messa in onda su Antena 3 e le reti Mediaset. Sicuramente i tantissimi fans di Una Vita avrebbero voluto assistere ad un epilogo diverso per una delle coppie più amate di Calle Acacias.