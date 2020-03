Dalla penisola iberica arrivano grandi novità: nel cast della soap spagnola Il Segreto presto vedremo nuovi personaggi. Scopriamo insieme con le anticipazioni provenienti dalla spagna.

Il Segreto: le anticipazioni spagnole ci svelano 4 nuovi arrivi nel cast

Dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto scopriamo che sono in arrivo quattro nuovi protagonisti, che sconvolgeranno non poco il cast della 12esima ed ultima edizione della soap nata dalla penna di Aurora Guerra. I nuovi protagonisti dell’ultimo capitolo di una storia che ci ha accompagnato per molti anni tra le intricate vicende di Puente Viejo prenderanno il posto di alcuni personaggi storici. Vediamo insieme chi ci lascerà e conosciamo meglio chi sta per arrivare.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: arrivano Manuela ed Antoñita

Tra i personaggi che vedremo giungere a Puente Viejo vi sono Manuela ed Antoñita. La prima vestirà i panni della governante di Ignacio Solozabal, che sarà diventato il nuovo proprietario della villa appartenuta un tempo a Donna Francisca. La governante si mostrerà una donna onesta e con un profondo senso del dovere. Saprà custodire sempre gelosamente tutti i segreti della famiglia dove presta servizio, formata da Ignacio e dalle sue tre figlie: Marta, Rosa e Carolina.

Francisca Montenegro dopo aver lasciato Puente Viejo non darà più sue notizie per anni. Il ruolo di Dark Lady passerà alla Marchesa Isabel de Los Visos, una donna terribile di poca istruzione ma dotata di una grandissima forza di volontà. Dopo aver salvato Antoñita da una vita complicata, prendendola al proprio servizio. Per questo la domestica sarà eternamente grata alla nuova dark Lady di Puente Viejo, assecondandola in ogni sua richiesta ed affrontando anche situazioni veramente molto pericolose pur di compiacerla.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano chi è Iñigo Maqueda

Ogni dark Lady che si rispetti deve poter contare su un fidato capomastro, che sappia gestire in maniera ottimale le sue proprietà. Per quanto riguarda la Marchesa Isabel de Los Visos questo compito è affidato a Iñigo Maqueda. L’uomo, appena giunto a Puente Viejo, accetterà l’incarico e si metterà a capo delle miniere di proprietà della dark Lady, dimostrandosi anche capace di gestire le situazioni più critiche. Avrà un unico punto debole: l’attrazione che prova per la Marchesa lo renderà facilmente manipolabile dalla donna, che non esiterà ad approfittare della situazione.

Anticipazioni Spagnole Il Segreto: chi è Alicia?

Il quarto personaggio che farà il suo ingresso nell’ultima serie de Il Segreto è Alicia Urrutia De La Iglesia. Grazie alle anticipazioni spagnole della soap ambientata a Puente Viejo possiamo scoprire che si tratta della figlia di Jesus ed Encarnación: i due domestici a servizio di Ignacio Solozabal. La ragazza ha un carattere davvero particolare. Irruenta e ribelle darà molte preoccupazioni ai due coniugi, soprattutto quando deciderà di legarsi a Matias Castañeda, tornato in città dopo aver scontato una pena in carcere accusato di essere un sovversivo.