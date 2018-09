Anticipazioni Sopravvissute su Rai3: puntata 30 settembre

Nuovo appuntamento con “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico: le anticipazioni della puntata di domenica 30 settembre

Domenica 30 settembre 2018 alle ore 23.55 andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di “Sopravvissute“, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico e dedicato a storie di donne che si sono salvate da relazioni con uomini manipolatori, narcisi e violenti.

Questa settimana Matilde D’Errico racconterà la storia di Grazia.

"Quando arriva la violenza fisica tu non esisti, io non sapevo chi ero, ti guardi e non ti vedi, io non esistevo e non sapevo da dove cominciare…"

Tutta la sofferenza che ho patito a causa dell’uomo che amavo, mi ha insegnato che quando arrivi ad accettare l’inaccettabile diventi parte integrante di un infernale meccanismo

Il 25 novembre del 2017 Grazia raccontava le violenze subite dall’ex marito durante 13 lunghi anni “d’amore”. Una storia di violenze fisiche, morali, ma anche economiche che Grazia è pronta a raccontare nella nuova puntata di “Sopravvissute”, il programma di Matilde D’Errico.

I casi di violenza sulle donne continuano ad occupare i giornali di cronaca nera, ma per fortuna ci sono anche storie di violenza che non hanno avuto un tragico finale.

La storia di Grazia però non ha avuto l’epilogo desiderato dalla donna. Dopo 13 anni di violenze, le accuse di lesioni e maltrattamenti ai danni dell’ex marito rischiano di andare in prescrizione. L’uomo è stato condannato a 10 mesi con la condizionale, ma il procedimento nei suoi confronti potrebbe finire in prescrizione.

Non solo, il giudice nella sentenza ha ritenuto e scritto che le violenze dell’uomo sarebbero state scatenate “anche a causa dei comportamenti di Grazia”. Non solo, le sofferenze patite da Grazia sarebbero state, almeno in parte, anche lenite “dal tenore di vita garantitole dal marito”.

Nonostante la sentenza, Grazia ha deciso di reagire e continuare a combattere. Per questo motivo nel 2016 ha fondato l’associazione Manden che si occupa di aiutare tutte quelle donne costrette a subire situazioni di violenza ed abuso.