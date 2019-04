Anticipazioni Quelli che il calcio ospiti 20 aprile 2019: arriva Enrico Ruggeri

Cosa accadrà a Quelli che il calcio, quali ospiti approderanno in studio per la puntata di sabato 20 aprile 2019? Ecco le anticipazioni riguardanti il programma di Luca, Paolo e Mia Ceran in onda su Rai 2 dalle 14:00 in poi. In via del tutto eccezionale, a causa della Santa Pasqua, la trasmissione legata al campionato di Serie A di Calcio andrà in onda, come già annunciato, sabato 20 aprile e non domenica 21 aprile.

Anticipazioni Quelli che il calcio: gli ospiti della puntata

Udite, udite, tra gli ospiti della puntata del 20 aprile di Quelli che il calcio vi saranno: Georgia Viero, Debora Salvalaggio, Dan Peterson, Lodo e Albi de Lo Stato Sociale e Boosta.

Nello spazio denominato l’angolo musicale, invece, approderà in studio Enrico Ruggeri.

L’artista presenterà: “Come lacrime nella pioggia”, brano realizzato insieme al figlio Pico Rama e tratto dal nuovo album di inediti intitolato “Alma”. Il cantautore milanese lancerà inoltre il tour in giro per l’Italia.

Al grande tavolo, invece, siederanno come sempre: Melissa Satta, Fulvio Collovati, Adriano Panatta, Massimo Mauro, Paolo Casarin e Giorgio Terruzzi.

Quelli che il calcio: le sorprese del cast

Ubaldo Pantani, dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juve, sarà a Torino a raccogliere gli umori dei tifosi bianconeri nei panni di uno spassoso Massimiliano Allegri.

Brenda Lodigiani si trasformerà, invece, in Renella, l’infaticabile protagonista del musical “La Bisaccia Incantata”.

Federico Russo presenterà la Coppa Ignoranza al Pub di Corso Sempione in compagnia del comico Herbert Ballerina, di Dino Zandegù e di Giulia Coppini.

Rocco Tanica invece commenterà il meglio e il peggio della settimana televisiva.

Quelli che il calcio: vip sugli spalti

A raccontare cosa succederà in campo per il match delle 12:30 fra Parma e Milan saranno: Alessandro “Gintera” Ansaldi e Dan Peterson.

Dalle 15:00, invece, Albi e Lodo de Lo Stato Sociale insieme a Debora Salvalaggio, racconteranno Bologna vs Sampdoria.

Empoli vs Spal sarà invece narrata da Clarissa Franchi e Igles Corelli mentre a seguire Udinese vs Sassuolo saranno Bruno Pizzul e Francesca Fantuzzi.

Per Lazio vs Chievo vi saranno Georgia Viero e Ferruccio Gard. Genoa vs Torino, infine, sarà seguita da Maurizio Tavella e Boosta dei Subsonica.