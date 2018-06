Anticipazioni Linea Verde Estate: l’Etna, i mille volti del vulcano

Prosegue il viaggio di Linea Verde Estate su Rai 1 alla scoperta dei tesori del nostro Paese: ecco tutte le anticipazioni della puntata di domenica 1 luglio

Torna l’appuntamento con Linea Verde Estate, il programma televisivo che illustra l’agricoltura italiana e le sue eccellenze su Rai 1. Scopriamo dove ci condurranno questa settimana i conduttori alla scoperta dei tesori e delle bellezze del nostro Paese. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di domenica 1 luglio.

Linea Verde Estate 2018: alla scoperta dell’Etna

Domenica 1 luglio 2018 alle ore 12.20 appuntamento su Rai 1 con una nuova puntata di “Linea Verde Estate“. Il programma continua il suo viaggio alla scoperta dei grandi misteri e della bellezze del nostro Paese con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone.

Questa settimana il programma condurrà i telespettatori alla scoperta dei grandi misteri e degli straordinari tesori dell’Etna, “la Montagna” (o meglio, “a’Muntagna”) per antonomasia.

Un viaggio alla scoperta del complesso vulcanico siciliano considerato il vulcano attivo terrestre più alto della placca euroasiatica. Federico Quaranta si muoverà a piedi, a cavallo e a bordo di una mountain bike per esplorare il vulcano in tutta la sua bellezza ed unicità. Un viaggio che lo porterà ad esplorare le colate laviche, i crateri di ogni epoca, per poi successivamente sorvolare la vetta. Infine un’escursione alle pendici della montagna. Durante il percorso, Federico incontrerà anche i Cirnechi dell’Etna, razza canina autoctona, antichissima e fiera, espressione tipica della fauna locale.

Linea Verde Estate 2018: Peppone alla scoperta dei prodotti tipici

Dopo l’esplorazione del vulcano Etna, Federica De Denaro si occuperà, invece, di percorrere l’antica Ferrovia Circumetnea lungo la Strada del Vino. A bordo di un particolare trenino, Federica si muoverà all’interno di un percorso sensoriale davvero unico con i più grandi vini dell’Etna alla scoperta di vigneti e noccioleti fino al fico d’India. Questa piante e frutta viene chiamato in Sicilia “sua maestà” per via dei suoi molteplici utilizzi.

Infine toccherà a Peppone il compito del gourmet saggio alla scoperta dei prodotti tipici locali. Uno su tutti la salsiccia al ceppo di Linguaglossa.

L’appuntamento con Linea Verde Estate è per sabato 1 luglio su Rai 1

