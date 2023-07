Con la sesta puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – venerdì 14 luglio alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nel prossimo appuntamento La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni sesta puntata, venerdì 14 luglio in prima serata su Canale 5

Seyt Eminof e Sura – interpretati rispettivamente da Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah – si troveranno ad affrontare nuovi problemi nella prossima puntata La Ragazza e l’Ufficiale.

La puntata in onda stasera è la penultima delle cinque previste su Canale 5. La serie tv drammatica turca si compone di 21 episodi. Nell’attesa di vedere come finisce La Ragazza e l’Ufficiale – con l’ultima puntata che salvo cambiamenti andrà in onda venerdì 21 luglio – scopriamo cosa ci riservano gli episodi 16, 17 e 18 in onda stasera. Di seguito, ecco le anticipazioni del sesto appuntamento, in onda venerdì 14 luglio.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 16 – Sehit uccide un soldato britannico

Sura e Seyit vedono riaccendersi un senso di speranza, quando riescono a trovare un albergo nel quale riposarsi. La loro tranquillità è però destinata ad avere breve durata, poiché presto uno dei soldati cerca di aggredire una ragazza in quello stesso albergo.

Con l’aiuto di Ali – il padre della ragazza – Seyit uccide il soldato. I due riescono a far sparire il cadavere senza lasciare tracce. Purtroppo però il corpo del soldato viene scoperto, e il proprietario dell’albergo viene arrestato per una serie di sfortunate circostanze. Sura si sente sempre più sola e inquieta, costretta a vivere una vita che sembra molto distante da quella sperata. Il comportamento apparentemente freddo di Seyit la porta a sospettare che l’uomo le nasconda qualcosa. Per riempire il vuoto della sua vita la ragazza si dedica all’esplorazione della città e cerca un’occupazione.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 17 – Yahya viene arrestato

Il caso dell’omicidio del soldato britannico viene archiviato, ma la polizia militare inglese irrompe nell’albergo per arrestare Yahya. Solo grazie a Seyit l’uomo viene scagionato.

Durante la scarcerazione Seyit incontra il tenente Billy – nipote di Yahya – che esprime il desiderio di festeggiare il suo compleanno nell’albergo dello zio la sera successiva. Ali riceve istruzioni per la consegna di armi proprio quella notte, e deve trovare il modo di portarle via dall’albergo sotto gli occhi dei soldati inglesi.

La Baronessa Lola – amica del tenente Billy – invita Petro e Celil ad essere suoi ospiti alla festa. Durante l’evento si verificano incontri davvero inaspettati.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 18 – cos’è successo a Galip?

Mentre in albergo si svolgono i festeggiamenti per il compleanno del tenente Billy, Seyit, Ali, Yahya e Galip in segreto portano fuori dall’albergo il carico di armi che avevano nascosto all’interno. Quello che inizialmente sembrava un piano impossibile sta prendendo forma, e tutto sembra svolgersi senza intoppi, ma l’attesa di notizie da Galip si protrae e non ci sono tracce del ragazzo.

Cosa potrebbe essere accaduto? Nel frattempo Sura continua le ricerche della propria famiglia, senza rinunciare alla speranza di poter riabbracciare un giorno sua madre e le sue sorelle.

Celil intanto affoga i suoi dispiaceri nell’alcol e perde il controllo. Il suo atteggiamento finisce per causare problemi a chi gli sta vicino. Seyit decide di intervenire per aiutare l’amico a non precipitare in una spirale negativa.

Dove vedere la 6° puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La sesta puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per rimanere aggiornati sulle vostre serie TV preferite continuate a seguirci.