Ed eccoci arrivati alle anticipazioni della seconda puntata della serie tv turca “La Ragazza e L’ufficiale” con il bellissimo tenente Kurt Seyt Eminof interpretato da Kivanc Tatlitug e Sura, a cui presta il volto Farah Zeynep Abdullah. Cosa succederà in questa puntata? Scopriamolo assieme.

Anticipazioni seconda puntata de “La Ragazza e l’Ufficiale” in prima visione giovedì 15 giugno su canale 5

Nel poco tempo che gli rimane prima di partire per il fronte, Seyit tenta invano di giustificarsi con Sura per il bacio dato alla baronessa. Finalmente, Sura e Kurt Seyit si chiariscono grazie all’intervento della ballerina Tatya che consegna a Sura, la lettera di Seyt. Quindi, si giurano amore eterno.

Quella stessa sera, fanno l’amore, prima che l’uomo parta per il fronte. L’addio alla stazione tra Sura e Seyt è veramente straziante, ma Kurt chiede all’amata di aspettarlo. Lei le giura di sì, ma entrambi sanno che il giovane potrebbe non tornare più. Infatti, passano i mesi: Sura continua a chiedere notizie dell’amato senza avere risposte.

Petro comunica a Sura che Seyt è morto, lei tenta di togliersi la vita

Mentre scoppia la rivoluzione, Petro comunica a Sura che Seyt è morto. La ragazza si sente perduta perché anche il padre versa in bruttissime condizioni. Sura non riuscendo a sopportare questo dolore, cerca di togliersi la vita, ma a salvarla è Petro. La Famiglia vorrebbe che lei sposasse il giovane, ma lei si rifiuta. Nel Frattempo, la sorella di Sura, Valentina le dice che deve dimenticare il tenente. Intanto, Celil chiede a Tatya di sposarlo, ma lei promette che gli dirà di si soltanto quando tornerà dalla guerra.

Celil, tuttavia non crede possa essere vero che un uomo come Seyt possa essere morto, per cui va al fronte a cercarlo scoprendo che il tenente è stato ferito ma non è morto! L’ennesima bugia di Petro per ostacolare i due innamorati, per adesso non ha funzionato.