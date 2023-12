Le anticipazioni La Promessa in onda dal 9 al 15 dicembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Elisa de Grazalema. La baronessa – giunta a palazzo per prendere possesso della sua parte di eredità del Barone – finisce per scontrarsi duramente con Cruz. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 9 al 15 dicembre 2023

Le anticipazioni settimanali La Promessa al 15 dicembre rivelano che Cruz – dopo aver assistito allo scontro tra Elisa e Lorenzo – è inorridita ma decide di ricorrere alle regole del bon ton. Poco dopo però la stessa Elisa le ricorda prontamente di essere stata l’amante di Alonso, suo marito.

La baronessa si scontra anche con Catalina, e le rivela che si trova alla tenuta per mettere le mani sull’eredità del barone. Nel frattempo la preoccupazione di Alonso raggiunge livelli altissimi. Dopo aver saputo delle allusioni fatte da Elisa davanti a sua moglie Cruz, l’uomo corre da Romulo per chiedergli consiglio. Lui gli dice che la miglior cosa da fare è allontanare al più presto quella donna da casa sua.

La Promessa anticipazioni, trame fino al 15 dicembre

Pia decide di aprirsi con don Gregorio, e rivelargli la verità sul padre del bambino che porta in grembo. Nonostante le sue buone intenzioni iniziali però, la domestica, non riesce proprio a dire il nome del padre del nascituro, nonostante l’inaspettato aiuto giunto da parte del collega.

Più tardi Catalina si dimostra pronta a essere solidale con Pia, soprattutto quando la domestica annuncia al resto della servitù che dovrà sposarsi in fretta con don Gregorio. La donna comunica che si tratterà di un matrimonio in forma privata e senza banchetto nuziale.

Anticipazioni spagnole La Promessa, spoiler al 15 dicembre

Manuel non riesce ad accettare che Martina e Catalina parlino male di sua moglie Jimena. Le due hanno infatti iniziato a metterlo in guardia riguardo alle bugie della donna. Più tardi Catalina decide di raggiungere Jimena in persona, e tra le due vi è un vero e proprio scontro.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.