Le anticipazioni La Promessa in onda dal 4 al 10 novembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Manuel De Luján, che deciderà di non partire per il viaggio di nozze con la moglie Jimena. Il marchesino scoprirà che Jana non gli è affatto indifferente. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 4 al 10 novembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa al 10 novembre rivelano che alla tenuta tutto sarà pronto per le nozze imminenti di Manuel e Jimena. I preparativi proseguiranno, nonostante il fatto che i genitori della ragazza non siano particolarmente euforici. Jana e Catalina intanto, cercheranno in ogni modo di far recuperare la memoria al marchesino senza successo. Durante la cerimonia Jana sarà incerta se intervenire per interromperla o dire per sempre addio all’amore della sua vita.

La Promessa, trame al 10 novembre: scontro tra maggiordomi

Nel corso della cerimonia assisteremo anche a uno scontro tra Don Romulo e Don Gregorio. Solo il tempestivo intervento di Mauro e Pia riuscirà ad evitare il peggio.

A fine serata Romulo farà presente a Gregorio che non intende affatto lasciare La Promessa, perché i domestici si fidano di lui. L’altro approfitterà dell’occasione per informare il collega che Pia non ha mai interrotto la gravidanza. La loro conversazione verrà ascoltata di nascosto da Petra.

Cos’altro accade secondo gli spoiler?

Nelle prossime puntate La Promessa vedremo Manuel recarsi all’hangar, e scoprire che Jana ha aiutato Catalina a riparare il suo aereo. Il giovane marchese accetterà così di fare un volo con la domestica.

Dopo aver trascorso del tempo con Jana Manuel chiederà a Mauro se la Exposito è stata al suo fianco dopo l’incidente. Scoprirà così che Jana l’ha aiutato a fare gli esercizi di recupero. Turbato dalle rivelazioni di Mauro, Manuel annullerà la luna di miele con Jimena.

Camilo invierà una lettera a Candela, con la quale le chiederà di fargli visita in prigione. Cosa avrà da comunicare alla governante il falso prete?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.