Le anticipazioni La Promessa in onda dal 26 agosto al 1° settembre ci svelano che vivremo momenti di tensione per la sorte di Manuel. Il ragazzo scompare e – poco dopo – il suo aereo viene ritrovato distrutto. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 26 agosto al 1 settembre 2023

Maria trova in camera di Jana il suo diario e lo legge. Scopre così che la ragazza ha intenzione di vendicarsi di un uomo, e intuisce che si tratti del barone. La situazione appare ancor più preoccupante quando la ragazza scopre – tra gli oggetti di Jana – una pistola. Decide così di addormentarla con del cloroformio e legarla al letto.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 1 settembre

La scomparsa di Manuel e del barone mette tutti in allarme, e quando la Guardia civile individua un aeroplano precipitato a Puebla de Tera tutti temono il peggio. Alonso parte immediatamente. La notizia della morte di Manuel è devastante, era proprio lui il pilota dell’aereo precipitato. Al dolore per la perdita del ragazzo si aggiunge la preoccupazione per la scomparsa del barone, che non si trova.

Maria è disperata per Salvador che è stato mandato a combattere al fronte in Africa. Lope le dice che ha promesso a Salvador di occuparsi di lei e – vedendola triste – la invita a ballare.

La Promessa, trame al 1° settembre

Catalina comunica a tutti che Manuel è ancora vivo, e il duca de Los Infantes chiede a Camilo di cercare le prove della scarsa sicurezza economica de La Promessa, così da poter annullare il fidanzamento tra Jimena e Manuel.

Jana prova a nascondere a Curro il libro “Delitto e castigo” senza riuscirci. Fortunatamente però a giovane riesce a impedire che il ragazzo noti il biglietto all’interno.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.