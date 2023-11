Le anticipazioni La Promessa in onda dal 25 novembre al 1° dicembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sul testamento del barone. Quando il notaio leggerà il documento Alonso e Lorenzo avranno una spiacevole sorpresa. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 25 novembre al 1° dicembre 2023

Le anticipazioni settimanali La Promessa al 1° dicembre rivelano che il momento della lettura del testamento riserverà a Lorenzo e Alonso una brutta sorpresa. Un terzo dell’eredità andrà infatti a Elisa de Grazalema. I due ignoreranno chi sia questa donna, che porterà via loro il denaro contante. Alonso spererà di fare un po’ di luce sul mistero chiedendo a Romulo se ha mai sentito parlare di Elisa. Lorenzo discuterà con Catalina, e la accuserà di non essere in grado di gestire le risorse de La Promessa. L’uomo la inviterà a farsi da parte.

Manuel confesserà a Jana i suoi veri sentimenti, poco prima che la ragazza parta per la casa dei duchi de Los Infantes. Jimena avrà infatti fatto in modo che la giovane governante venisse temporaneamente trasferita a casa dei suoi genitori, con la scusa di inviarla là per aiutare i domestici a servire gli ospiti che arriveranno.

La Promessa anticipazioni, trame fino al 1° dicembre

Manuel chiederà a Romulo dove sono andati a finire i suoi sull’aviazione e il maggiordomo gli risponderà mostrandosi convinto che lui non li avrebbe mai gettati spontaneamente. I dubbi del giovane marchese lo porteranno a chiedere a Martina se – prima dell’incidente – lui fosse legato sentimentalmente a Jimena.

Le incomprensioni tra Candela e Simona continueranno a impedire alle due donne di parlarsi. Catalina cercherà di scoprire quale sia il motivo della lite, chiedendolo direttamente a Simona, ma quest’ultima eviterà di risponderle. Poco dopo Candela sorprenderà Teresa a scrivere una lettera ai suoi vecchi datori di lavoro e scoprirà che la donna vorrebbe essere riassunta dai suoi vecchi padroni.

Cos’altro accade secondo gli spoiler La promessa?

Mauro sorprenderà Lope intenta ad annusare uno scialle di Maria e gli chiederà se le piace. Alonso dirà a Catalina che la dote di Jimena è appena sufficiente a coprire i debiti. La gravidanza di Pia non sarà più un segreto, perché Petra rivelerà a tutti che la donna aspetta un figlio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.