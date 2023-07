Le anticipazioni La Promessa in onda dal 22 al 28 luglio ci svelano che Teresa rimane colpita dalla gentilezza del Barone e gli confida di soffrire per un amore non corrisposto. Nei prossimi episodi de La Promessa ci sarà spazio anche per la storyline tra Leonor e Mauro, con quest’ultimo che riuscirà a convincerla ad accantonare il progetto di fuga. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 22 al 28 luglio 2023

Teresa confida al Barone di soffrire per una questione di cuore.

Più tardi Alonso ringrazia Romulo per i consigli ricevuti, sottolineando anche la grande dedizione che l’uomo mette verso la Promessa.

Catalina ordina a Petra di non rivelare ai marchesi che Lope sta aiutando Simona in cucina. Petra – poco dopo – annuncia l’arrivo di padre Camillo. Il suo amico si fermerà a La Promessa per un mese, prima di “prendere servizio” alla parrocchia di Leon.

Anticipazioni La Promessa: Mauro “tronca” la relazione con Leonor

Mauro dissuade Leonor dal suo piano di fuggire con lui. Per convincerla ad accantonare quel sogno d’amore impossibile il ragazzo le confessa che Romulo li ha sorpresi in atteggiamenti teneri. Il giovane riesce così a mettere fine alla sua relazione con Leonor.

Per una storia che finisce ce n’è un’altra che nasce, e nelle prossime puntate La Promessa vedremo Manuel chiedere la mano di Jimena. Tutto avverrà durante una cena, e la ragazza risponderà di sì, sotto gli occhi affranti di Jana. Tuttavia anche la giovane – nonostante soffra molto – si renderà conto che questa sia la miglior soluzione per tutti.

La Promessa, anticipazioni al 28 luglio

La Promessa è in subbuglio per l’arrivo di Eugenia La sorella di Cruz giunge in uno stato quasi catatonico. Cruz si occupa amorevolmente di lei e mette al corrente Salvador delle cause che hanno ridotto Eugenia in quelle condizioni.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap, che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.