Le anticipazioni La Promessa in onda dal 2 all’8 dicembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Petra, che farà importanti rivelazioni sul suo passato. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 2 all’8 dicembre 2023

Le anticipazioni settimanali La Promessa all’8 dicembre rivelano che Petra sarà sempre più sconvolta dall’assenza di Cruz. Il pensiero della marchesa la porterà a commettere molti errori ed essere particolarmente sgarbata con la servitù. Tutti inizieranno a pensare che – dietro questa fedeltà incondizionata – vi sia qualcosa di profondo che nessuno conosce. La governante finirà anche per lasciare il ferro da stiro su una camicia dei signori distruggendola, un gesto di distrazione che non avrebbe mai commesso in condizioni normali.

Teresa metterà così alle strette Petra perché capisce che la donna ha qualcosa che non va. Quest’ultima ammetterà di soffrire per l’assenza di Cruz, e Teresa vorrà sapere i dettagli sul rapporto che lega Petra alla marchesa. Petra ammetterà per la prima volta la verità, confessando a Teresa che prima lavorava per il Barone de Linaja, e che uno dei suoi maggiordomi che non la lasciava in pace ed ha abusato di lei diverse volte.

Fu proprio Cruz a salvarla, portandola via da lì ed evitando che continuasse ad essere ripetutamente aggredita dall’uomo. Per questo motivo nutrirà una gratitudine profonda verso la marchesa.

Teresa non potrà fare altro che comprendere Petra, visto che anche lei avrà avuto un’esperienza simile con il barone Juan pur essendo stata salvata in tempo da Pia.

La Promessa anticipazioni, trame fino all’8 dicembre

Candela e Simona inizieranno a studiare con un nuovo insegnante, come suggerito dagli altri colleghi che ritenevano fosse meglio approfondire le varie materie con una persona esterna alla tenuta. Mentre Candela adorerà fin da subito il nuovo insegnante, Simona apparirà scioccata quando lo vedrà e sembrerà far fatica ad andare d’accordo con lui.

Candela chiederà a Simona per quale motivo tratta così il male l’insegnante. La cosa non sembrerà avere nessuna spiegazione dato che lui sarà molto gentile con loro e soprattutto si mostrerà paziente quando commetteranno degli errori. Candela non saprà però che l’antipatia di Simona nei confronti dell’uomo avrà a che fare con un grande segreto mai rivelato del passato. Più tardi la stessa Simona -parlando con l’insegnante – gli dirà che è stato un errore accettare quel lavoro e che nessuno dovrà sapere che loro si conoscevano già.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Salvador chiede la mano di Maria

Salvador capirà che rischia di perdere Maria Fernandez se non accetterà di sposarla, come lei desidera da tempo. Le chiederà se vuole diventare sua moglie, una proposta che farà sentire Maria al settimo cielo. La donna penserà di aver chiarito tutti i suoi problemi con Salvador e di iniziare una vita serena con lui. Purtroppo però non sarà così.

Salvador rivelerà a Maria che la sua paura di perderla è più forte della sua riluttanza al matrimonio, ma ben presto la Fernandez si accorgerà che questo è stato solo uno degli sbalzi d’umore di Salvador. Solo pochi giorni dopo infatti l’uomo sembrerà aver di nuovo cambiato idea sul matrimonio e tornerà a essere scostante con Maria.

In un successivo sbalzo d’umore sarà poi intenzionato a organizzare le nozze prima possibile. La domestica sarà al settimo cielo, e resterà delusa nel vedere che tutte le sue amiche della servitù accoglieranno la notizia con freddezza. Teresa le spiegherà che la notizia ha lasciato tutte perplesse, perché i due saranno passati dai dubbi sulla loro relazione al desiderio di sposarsi in pochissimo tempo.

Cos’altro accade secondo gli spoiler La promessa?

Manuel sembrerà accettare la notizia della gravidanza di Jimena e inizierà a prepararsi con entusiasmo alla sua paternità. Beatriz – al contrario del marchesino – mostrerà molte riserve nei confronti della donna e inizierà a esasperare Alonso affermando che la ragazza potrebbe essere una bomba a orologeria.

Alonso deciderà poi di andare a trovare Cruz in sanatorio, dove la donna si troverà ricoverata da diverso tempo. L’uomo – prima di partire – dirà a Martina che al suo ritorno Beatriz dovrà già essere lontana da La Promessa. Martina dovrà quindi trovare il modo per mandare via la ragazza se non vorrà avere problemi con Alonso.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.