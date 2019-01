Torna l’appuntamento con “Il viaggio di Kilimangiaro” su Rai 3: scopriamo anticipazioni, ospiti e temi della puntata di domenica 13 gennaio

Tutto pronto per una nuovissima puntata de “Il viaggio di Kilimangiaro“, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata in onda domenica 13 gennaio 2019.

Kilimangiaro su Rai 3: puntata 13 gennaio 2019

Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 15.30 torna l’appuntamento con i viaggi e la scoperta de “Il viaggio di Kilimangiaro” condotto da Camila Raznovich su Rai3. Come sempre l’obiettivo del programma è quello di informare e divertire.

Ecco gli ospiti della puntata di domenica 13 gennaio: si comincia alla grande con la scrittrice Helena Janeczek vincitrice del Premio Strega 2018 con il libro “La ragazza con la Leica” e la biologa marina Mariasole Bianco. Poi ospiti in studio i funamboli dei ghiacci Mattia Felicetti e Benjamin Kofler che condivideranno con i telespettatori la loro avventura nelle Highlands, in Scozia, mentre in collegamento da Nazaré in Portogallo ci sarà Alessandro Marcianò, il primo italiano ad essere scivolato su un’onda di 18 metri nel paradiso dei surfisti.

Anticipazioni Kilimangiaro, puntata 13 gennaio 2019

La prima copertina instagram del #2019.

Grazie per tutte le foto e i video di viaggio!#Kilimangiaro @Raitre pic.twitter.com/8PjaZinf2V — kilimangiaro (@KilimangiaroRai) January 6, 2019

Prosegue poi il viaggio di Mario Tozzi alla scoperta delle bellezze naturalistiche dei borghi più belli d’Italia. Questa settimana il geologo ci costerà il borgo di Mel in Veneto. Torna anche Fabio Toncelli, il “cacciatore di paesaggi”, che ha visitata il parco archeologico di Veio nel Lazio mentre la cuoca Rosa torna ai fornelli per preparare deliziosi piatti della tradizione italiana in Vietnam.

Il linguista Giuseppe Antonelli, invece, questa settimana prosegue il suo “percorso letterario” con il libro cult “Anna Karenina” di Lev Tolstoj, mentre di attualità si discuterà nella rubrica “Diario del mondo” di Paolo Magri.

Da non perdere poi l’appuntamento con le classifiche del Kilimangiaro promosse dalla documentarista Gloria Aura Bortolini che, dal desk dei viaggiatori, questa settimana ci parlerà di mete romantiche. Come sempre spetterà ai telespettatori da casa votare la loro meta preferita. Come? Basterà collegarsi al profilo Instagram ufficiale del programma utilizzando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Infine spazio ai documentari realizzati dai film-maker che questa settimana mostreranno: l’Isola di Lesbo, le montagne e le foreste della Bolivia, i parchi naturali della Thailandia, la citta di Cape Town, l’Australia e il paradiso di Grenada nei Caraibi, la citta di Cape Town e l’Australia.