Nuovo l’appuntamento con “Il viaggio di Kilimangiaro” su Rai 3: scopriamo anticipazioni, ospiti e temi della puntata di domenica 27 gennaio

“Il viaggio di Kilimangiaro“ il programma condotto da Camila Raznovich torna su Rai3. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata in onda domenica 27 gennaio 2019.

Kilimangiaro su Rai 3: puntata 13 gennaio 2019

Domenica 27 gennaio 2019 alle ore 15.30 andrà in onda una nuova puntata de “Il viaggio di Kilimangiaro”, il programma dedicato ai viaggi e alla scoperta condotto da Camila Raznovich su Rai3.

Ecco gli ospiti della puntata: lo scienziato Stefano Mancuso per conoscere i segreti del mondo vegetale, il fotografo Alessandro Rota per vedere le istantanee dei suoi reportage di guerra e l’artista Gio Evan per scoprire le immagini dei suoi viaggi. Poi in collegamento da Singapore spazio all’artista Angelo Bonello con le sue creazioni di luce.

Prosegue poi il lungo giro d’Italia di Mario Tozzi che questa settimana ci porterà alla scoperta del borgo di Pula in Sardegna. Spazio poi alla rubrica “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre, che questa settimana si sono recati in Sri Lanka per donare uno scuolabus alle bambine vittime di abusi. Torna anche Fabio Toncelli il “cacciatore di paesaggi” che questa settimana ci farà scoprire la Riserva naturale della Foce dell’Isonzo in Friuli-Venezia Giulia. Il linguista Giuseppe Antonelli, invece, nel Giorno della Memoria dedicata al ricordo della Shoah, proporrà ai telespettatori “La tregua” di Primo Levi. Infine spazio all’attualità con “Diario del mondo” della giornalista Liana Mistretta.

Anticipazioni Kilimangiaro, puntata 27 gennaio 2019

Tornano anche queste settimana le classifiche del Kilimangiaro come sempre votate anche dal pubblico da casa. La documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcuni “viaggi avventurosi”. Spetterà poi ai telespettatori votare il viaggio preferito collegandosi alla pagina Instagram del programma.

Infine torna l’appuntamento con i documentari dei film-maker del Kilimangiaro. Questa settimana le mete sono: Tolosa in Francia, Joinville in Brasile, i paesaggi naturali del Vietnam, la giungla e gli altipiani dell’Ecuador, la città di Oslo, il paradiso di Guadalupa e gli habitat naturali del Madagascar.