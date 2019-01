In chiusura dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha annunciato per Domenica Live gli ospiti del 13 gennaio 2019. Chi ci sarà in studio? Nelle due ore di diretta, vista la nuova formula del contenitore pomeridiano di Canale 5, tante saranno le interviste esclusive. In primis quella a Jana Maradona, poi quella ad Annalisa Minetti e Carmen Di Pietro. Ecco tutte le news.

Domenica Live, ospiti 13 gennaio 2019: tutti i Vip

Sono in molti a chiedersi da tempo come sarà la nuova Domenica Live e quali ospiti approderanno in studio? Su cosa punterà Barbara d’Urso visto che da 5 ore di diretta passera a farne solo 2?

Secondo quanto annunciato dalla stessa conduttrice si punterà soprattutto sulle famose d’urso interviste legate a fatti di attualità che hanno tenuto banco nelle ultime settimane fra cronaca e gossip.

Con un pizzico di auto-referenzialità e auto-promozione Barbara d’Urso ospiterà in studio Christopher Lambert. L’attore ha recitato al suo fianco nelle nuove puntate de la Dottoressa Giò, la fiction Mediaset in onda, in prima serata, proprio il 13 gennaio stesso, subito dopo Paperissima. Sicuramente, quindi, si parlerà del ritorno della fiction, un cult degli anni 80-90. Tante saranno le anticipazioni per i telespettatori di Canale 5.

Lambert avrà modo di raccontarsi al pubblico e svelare qualcosa in più in merito alla sua vita professionale e privata. Successivamente approderà in studio Annalisa Minetti. La cantante avrà così modo di replicare a chi l’ha attaccata sui social.

Carmen Di Pietro, invece, approfondirà un problema personale che aveva svelato, sempre nel salotto di Barbara d’Urso, prima di Natale. A quanto pare la sua relazione con un uomo più giovane di lei non è stata ben vista dalla madre ed è stata motivo di liti in famiglia.

Per finire, in esclusiva mondiale, arriverà in studio la figlia di Maradona: Jana Maradona. Si parlerà dei problemi di salute dell’amatissimo calciatore che qualche giorno fa ha fatto preoccupare tutti i suoi fan.

Barbara d’Urso: Mediaset voleva la diretta di cinque ore

Annunciando ospiti ed esclusive per la prima puntata di Domenica Live del 2019, Barbara d’Urso, ha svelato un ulteriore dettaglio.

A quanto pare, infatti, qualche giorno fa, i grandi capi di Mediaset le hanno proposto nuovamente di andare in onda, la domenica, per tutte le cinque ore e non solo per due ore. Insomma i vertici di Canale 5 avrebbero riprovato a convincere Barbara d’Urso a continuare con la vecchia formula di Domenica Live visto che il programma risultava essere vincente. La conduttrice, però, ha declinato l’invito.

C’è troppa carne al fuoco. Secondo le anticipazioni, infatti, Barbara d’Urso oltre ad andare in onda dalla domenica pomeriggio al venerdì pomeriggio, dalle 17:20 circa, dovrà preparare, nei prossimi mesi, ben tre programmi diversi.

In primis un programma in prima serata in cui si occuperà dell’Isola dei Famosi. In seconda battuta, invece, vi sarà la nuova edizione del Grande Fratello. Ciliegina sulla torta, infine, sarà costituita da una trasmissione tutta nuova realizzata insieme a Cristiano Malgioglio e riguardante la musica.